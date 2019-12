Från frustration till framgång – så kom Nils Lundkvist på rätt köl

Ett år kan göra stor skillnad.

När jag pratade med Nils Lundkvist inför avresan till JVM i Vancouver och Victoria i fjol var han en rätt frustrerad 18-åring. Då hade första halvan av hans SHL-säsong med Luleå inte varit någon höjdare.

Lundkvist hade fått ett litet genombrott säsongen 2017/18 och draftats i första rundan av New York Rangers. Med det kom förväntningar som han, efterklokt, kanske hanterade på fel sätt.

– Förra året kändes det som att jag hade lite lite press på mig. Det var en del förväntningar både från mig själv och utifrån. Det gjorde att jag ville och försökte lite för mycket, säger han till hockeysverige.se.

TACKAR ERIK GUSTAFSSON

Att drabbas av ett tidigt bakslag visade sig vara av godo. För ett år senare är läget ett helt annat. Nils Lundkvist har funnit ett lugn och en trygghet i sitt spel. Han ser på många sätt ut som en ny, förbättrad version av sig själv på isen.

– Jag kom in i säsongen riktigt bra. Eftersom vi nästan bara hade fem backar i början fick jag spela otroligt mycket speltid. Jag har spelat mycket bättre än i fjol och det har bidragit till att jag fick ett självförtroende som jag har haft med mig hela hösten. Sedan har jag spelat mycket med Erik Gustafsson . Vi har hittat bra kemi och han har hjälpt mig med sin rutin och sitt lugn. Det har bidragit till att jag litar mer på mig själv, summerar Nils Lundkvist sina första månader på säsongen.Det har handlat om att ta lärdom av sina tidigare misstag och inte forcera spelet. Att mogna kort och gott.

– Jag är inte ute och letar efter saker hela tiden. Jag vet att chanserna kommer till mig om jag spelar mitt spel konsekvent. Jag försöker inte göra för för mycket eller för lite. Det är den erfarenheten jag har tagit med mig från förra året. Nu skulle jag säga att mina bra matcher i fjol är mina okej matcher i år. De dåliga matcherna som jag hade då finns inte kvar. Min lägstanivå har blivit mycket högre.

NÄSTAN SJU MINUTER MER SPELTID PER MATCH

Det här har resulterat i en produktiv höst. Med sina 17 poäng på 24 matcher med Luleå är han trea i backarnas poängliga efter Kodie Curran, Rögle, och Jonathan Pudas, Skellefteå. I fjol stannade han på tio poäng på 41 matcher. Speltiden har också ökat radikalt, från i snitt 12.43 minuter per match till 20.29.

– Till en början ramlade det in enkla poäng, många andrassist. Men det stärker ändå självförtroendet, för det är kul när man kommer med i protokollet. Sedan har jag fått stort förtroende i powerplay och startat i anfallszonen ofta. Det känns dessutom som att vi spenderar mer tid i anfallszonen än i försvarszonen när vi är inne, Erik och jag. Vi kommer också till farligare chanser. Jag har redan nu skjutit fler skott (45) än jag gjorde på hela förra året (35).

Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson



19-åringens framsteg är ljuv musik för Juniorkronornas förbundskapten Tomas Montén inför JVM, som startar i Tjeckien om två veckor. Lundkvist var med i fjolårets turnering och har med det en hel del rutin, men också en känsla av ouppklarade affärer. Sverige rök redan i kvartsfinalen mot Schweiz i fjol. Ett misslyckande.

– Det första som ploppar upp när jag tänker tillbaka på den turneringen är att det är så surt att vi inte lyckades gå längre. Det är en sjuk revanschlusta man bär på. Nu ska vi se till att vara bättre och mer förbereda än i fjol, säger han.

ÅTERFÖRENAS MED GINNING

I JVM kommer han sannolikt att återigen bilda backpar med Adam Ginning, Linköpings back som har varit utlånad till allsvenska Vita Hästen under hösten. De har varit ihopparade i internationella sammanhang ända sedan U18-tiden.

– Han är väldigt skicklig defensivt och väldigt laglojal, viktig för gruppen och har varit kapten i alla turneringar hittills, säger Lundkvist om Ginning.

– Han är rejäl och tuff att möta. Förra året på JVM spelade vi stabilt tillsammans. Vi spelade en hel del boxplay tillsammans och det gick bra. Jag skulle säga att det är våra olikheter som gör att vi matchar varandra så bra. Jag är lite mer offensiv och han lite mer defensiv. Det låter kanske gammalmodigt och klyschigt, men det är så det känns.

I en svensk försvarsuppställning som osar av skicklighet hoppas Lundkvist kunna få en framträdande roll.

– Jag vill bidra med samma saker som i Luleå. Jag ser mig som en spelare som kan spela i båda ändarna av planen. Jag ska bidra med fina lösningar från egen zon och spela rejält. Sedan får vi se hur vi formerar laget. Det är ju två backplatser tomma fortfarande och det finns två fina förstärkningar därborta (Adam Boqvist och Rasmus Sandin) som kan bli aktuella. Laget ser väldigt bra ut i alla fall.

NHL-KONTRAKT?

För Nils Lundkvist kan JVM handla om mer än att bara jaga en medalj med Juniorkronorna. Hans succé i SHL kombinerat med en bra turnering kommer att ge bra förutsättningar för ett NHL-kontrakt med New York Rangers under 2020. Han har täta kontakter med klubben via de tidigare NHL-spelarna Tuomo Ruutu och Jed Ortmeyer, som jobbar med spelarutveckling i Rangers organisation. Men om det blir en flytt till Nordamerika redan till nästa höst är långt ifrån skrivet i sten.

– Egentligen har jag inte hunnit tänka på det. Det känns som den här säsongen har gått väldigt fort. Att spela i NHL är givetvis något jag drömmer om och alltid har drömt om. Men om det blir nästa år eller om det är två år bort får vi se. Jag har inte tänkt supermycket på det.

Nils Lundkvist har ett JVM samt CHL- och SM-slutspel att oroa sig för innan den frågan blir brinnande aktuell.