Poängstarke svenskens KHL-rättigheter trejdade

I fredags fick Pontus Åberg det glada beskedet att Toronto Maple Leafs valt att kalla upp honom till NHL för att ersätta skadade landsmannen Andreas Johnsson. Hittills har 26-åringen spelat två NHL-matcher för Leafs med en passningspoäng som facit.

Åberg har annars haft en produktiv höst i AHL med Toronto Marlies och svarat för 24 poäng (10+24) på 22 matcher för AHL-klubben.

På andra sidan Atlanten, långt ifrån Åbergs nuvarande NHL-vardag, har Åbergs namn varit involverat i trejddiskussioner. Under torsdagen blev det så klart att SKA St. Petersburg, som tidigare ägt rättigheterna till 26-åringen, trejdar bort rätten till honom i utbyte mot Vitjaz Podolsks finske landslagsforward Miro Aaltonen.

TRADE ALERT



▪ SKA receives forward Miro Aaltonen 🇫🇮 (2nd in Vityaz with 24 Pts, 9 G, 34 GP)

▪ Vityaz receives sports rights for Pontus Åberg 🇸🇪 of @TorontoMarlies (AHL). pic.twitter.com/r40KnkAZDg