Uppgifter: Tidigare Malmölöftet mot NHL-debut

New York Rangers

San Jose Sharks - New York Rangers

Den danska tidningen Nordjyske Stiftstidende uppger att Joachim Blichfeld kallats upp av San Jose Sharks och kan få NHL-debutera inom kort. Sharks möter Rangers tidigt i morgon bitti, svensk tid.

Blichfeld spelade för Malmö under två år, som junior, och drog sen över till WHL där han vann poängligan förra säsongen på 114 poäng, och utsågs dessutom till hela ligans bästa spelare. Den här säsongen har han fortsatt ösa in poäng, men i AHL. 19 på 20 matcher har det blivit i farmarligan, under debutsäsongen.

DRAFTADES I SJUNDERUNDAN

På de fem senaste matcherna har den 21-årige dansken varit glödhet och gjort 3+6. Nu kommer alltså belöningen i form av en plats i NHL. Blichfeld draftades inte förrän i sjunderundan, som spelare 210 totalt, 2016.

San Jose sparkade i natt sin coachPeter DeBoeroch ersatte honom med Bob Boughner efter att ha åkt på fem raka förluster.