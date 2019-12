Fasansfull olycka i juniormatchen - bad folk donera blod

— Adam Herman (@AdamZHerman) December 13, 2019

Det var vid ställningen 2-1 till London som olyckan inträffade. I en situation framför Niagaras mål skars målvakten Joseph Tynan vid flera tillfällen i benet av en skridskor och började blöda ymnigt. Arenan chockades och TV-reportern ska ha uppmanat folk att donera blod.Scary situation in the OHL right now. Skate-first collision in the Niagara crease. Niagara goalie Tucker Tynan had all his equipment removed and was rushed off the ice. Looked like there was a pool of blood. The TV reporter sounded frantic and was urging people to donate blood. pic.twitter.com/I0jJE4b6xW

Tynan fördes i ilfart till sjukhuset och under morgonen svensk tid kom lugnande besked från nordamerikansk media om att tillståndet nu är stabilt efter operation och att 17-årinegen beräknas bli fullt återställd.