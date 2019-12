KHL förändrar — minskar rinkarna och inför hårt lönetak

Denna säsong så har lagen i KHL tre olika storlekar på sina rinkar. Majoriteten har haft Europa-storlek på rinkarna, det vill säga som är 60 meter lång och 30 meter bred.

Men nu vill man göra det mindre. Efter en undersökning i ligan så stod det kalrt att 16 av de 24 KHL-klubbarna ville minska isytan. Nu bekräftar ligan att det kommer börja gälla från och med säsongen 2021/2022.

Det kommer även hända flera förändringar i KHL. Som till exempel implementeringen av ett hårt lönetak, något som kommer att införas nästa säsong.

2020-21 KHL salary floor: 315 million rubles ($4.3 million)



By 2021-22 season KHL will abandon 'European' rink size (60x30 m). All rinks must be 60x28 m ('Finnish' size) or 60x26 m (NHL size). https://t.co/9sdXkjWvh6