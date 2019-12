Modoforwarden sänkte moderklubben – nådde mäktiga milstolpar

–4-seger över Södertälje.

Södertälje – Modo 4–6 (1–3, 1–1, 2–2)

Södertälje: Ludwig Blomstrand (2), August Berg

Södertälje: Patrik Karlkvist (3), Adam Tambellini (2), Jonathan Johnson

Patrik Karlkvist hade en minnesvärd kväll i Södertälje i kväll. Den Södertäljefostrade Modo-forwarden stod för ett hattrick och totalt fem poäng när hans Modo kunde bortabesegra Södertälje med 6–4.

Förutom segern, de tre målen och de fem poängen hade Karlkvist andra anledningar att vara glad i kväll. Under matchens gång nådde han nämligen två stora milstolpar.

När 27-åringen prickade in 2–1-målet till Modo i mitten av den första perioden slog Karlkvist nämligen två flugor i en smäll. Målet var hans 100:e i sin hockeyallsvenska karriär, samtidigt som målet även var hans 200:e poäng i ligan.

Även Adam Tambellini hade en framgångsrik kväll, då han stod för fyra poäng (2+2) i segermatchen. I Södertälje stod Ludwig Blomstrand för tre poäng (2+1).

Timrå – Karlskrona 5–1 (2–0, 2–0, 1–1)

Timrå: Jonathan Dahlén, Albin Lundin, Filip Westerlund, Marcus Hardegård, Sebastian Ohlsson

Karlskrona: Janne Kivilahti



Det var "The Usual Suspects" som ordnade Timrås seger hemma mot Karlskrona under fredagskvällen. Jonathan Dahlén inledde matchens målskytte genom att dundra in 1–0 bakom Marcus Hellgren i mitten av den första perioden innan Albin Lundin kort därefter kunde utöka till 2–0.

Timrå kunde till slut vinna matchen med klara 5–1 och har nu skrapat ihop 59 poäng på 29 spelade matcher.

I och med det befäster man fjärdeplatsen i Hockeyallsvenskan.

Västervik – Kristianstad 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)

Västervik:

Kristianstad: Malte Setkov, Amil Krupic, Daniel Andersson, Malte Sjögren



Antti Lehtonen fick hålla sin första hockeyallsvenska nolla när nykomlingen Kristianstad bortabesegrade Västervik med 4–0.

Det var andra gången som Kristianstad lyckades nolla Västervik på bortaplan den här säsongen. Första gången var i omgång fyra när Joel Gistedt räddade samtliga 30 skott som Västervik skickade mot honom. Den här gången var det Lehtonen som vaktade kassen för Kristianstad och stod, förutom de 31 räddningarna, även för en assist i matchen.

Amil Krupic var annars stor segerorganisatör för gästerna då han stod för tre poäng (1+2) i matchen.

BIK Karlskoga – Tingsryd 2–0 (1–0, 1–0, 0–0)

BIK Karlskoga: Gustaf Thorell, Jonatan Harju

Tingsryd:



BIK Karlskoga lyckades ta sin 20:e seger för säsongen när man avfärdade Tingsryd på hemmais med 2–0. Gustaf Thorell och Jonathan Harju blev målskyttar för hemmalaget när man kunde säkra de tre poängen.

Tim Juel i Karlskoga-målet behövde inte direkt jobba ihjäl sig för att hålla nollan, då gästerna bara mäktade med elva (!) skott på mål i matchen.

I och med segern knappar värmlänningarna in på serieledaren Björklöven. Andraplacerade BIK har nu två poäng upp till Umeåklubben på förstaplatsen, dock med en match mer spelad än toppkonkurrenten.