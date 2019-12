Nu får "mammas gosse" sista skrattet

Han hånades för sin ovilja att lämna moderklubben efter sin hemska ögonskada. Men kanske är det just tålamodet i tidiga år som har gjort att Carl Söderberg lyckats bygga sig en sådan lång och framgångsrik karriär, skriver Uffe Bodin.

15 januari 2007.Det är ett datum som för alltid kommer att vara förknippat med Carl Söderberg . Det var då en hockeykarriär som dittills hade gått som på räls höll på att ställas över ända. I en SHL-match mellan moderklubben Malmö och Mora fick han motståndarbacken Mikko Kurvinen s klubbspets i ögat.

Det tog kol på resten av hans säsong och försatte hela hans hockeyframtid i ovisshet.

Den då 21-årige Söderberg hade svarat för 30 poäng på 31 SHL-matcher vid tillfället för skadan. Han var redan sajnad av St. Louis Blues och hade testats på klubbens träningsläger samma säsong. Då valde han att återvända till Malmö hellre än att spela farmarlagshockey i Peoria i AHL. St. Louis trejdade därefter svensken till Boston Bruins i utbyte för den finske målvakten Hannu Toivonen. En spelare som paradoxalt nog hamnade i Malmö Redhawks ett par säsonger senare.

Carl Söderberg efter den otäcka ögonskadan.Foto: Bildbyrån/Daniel Nilsson



ÅKTE UR SHL

Utan Söderberg i laget åkte Malmö ur SHL. När han slutligen, efter operationer och rehab, skulle göra comeback med kraftigt nedsatt syn på ena ögat var det i Hockeyallsvenskan. Och där blev han kvar. I fyra långa säsonger. Genom vått och torrt.

Malmö drabbades av ekonomiska kriser, sparkade tränare till höger och vänster och hade otroliga bekymmer att möta förväntningarna. Men Söderberg stannade trots att hans talang hörde hemma i en bättre liga.

Blev han hyllad för sin lojalitet?

Av de egna fansen såklart, men knappast av någon utanför Malmös kommungräns.

Där blev det en hel del hån och pikar under de här åren. ”Mammas gosse”, kallades han inte sällan på den tiden vi hade kommentarsfält här på hockeysverige.se, innan sociala medier hade tagit över "debatten". Folk verkade generellt sett ha noll förståelse för hans livsval. Att han behövde bli bekväm med tillvaron efter sin omvälvande skada var inget som kritikerna tog med i beräkningen. För dem var han en fegis.

BLEV NHL-SPELARE SOM 27-ÅRING

Men Söderberg nådde stadiet när han kände sig mogen att lämna hemstaden. Då blev det dundersuccé i Linköping under två säsonger innan han slutligen flyttade över till NHL och Boston Bruins.

Det var 2013, nästan nio år efter att han blivit draftad. Carl Söderberg var 27 år gammal.

Det är ovanligt sent för en talang av den karaktären att vänta så länge. Men med facit i hand gynnade det antagligen hans långsiktiga karriär att inte ha bråttom. I höstas fyllde Carl Söderberg 34 år och spelade kort därpå sin 500:e NHL-match.

Och kanske är han bättre än någonsin.

LÖNSAMMA ÅR KVAR?

I fjol satte han personbästa med 23 mål för Colorado Avalanche. I år har han fortsatt att vara en produktiv spelare efter flytten till Arizona Coyotes. Nio mål och 19 poäng på 34 matcher låter kanske inte övertygande, men då ska man ha i beaktande att han är en tredjecenter som gör lite av varje och bidrar i alla spelformer.

Att göra det han gör vid 34 års ålder är rätt få förunnat. Många andra spelare i hans ålder – tänk Corey Perry, Loui Eriksson eller David Backes – är en skugga av de spelare de var. Kan det bero på att Söderberg totalt sett har spelat mindre hockey än vad exempelvis spelarna som nämns här har?

Det är bara spekulationer, men kanske är Söderberg fräsch för sin ålder tack vare att han inte åkte över till Nordamerika så tidigt. Han har inte lika många mil på kroppen som spelare som slog sig in i NHL vid 20-22 års ålder. Att spela i Sverige med det mer rimliga spelschema som SHL och Hockeyallsvenskan erbjuder är skonsammare för kroppen. Är man bara ambitiös, tar hand om sig själv och sin kropp tror jag att det här kan bidra till en längre och mer produktiv karriär. Precis som i fallet med Söderberg.

I sommar går hans kontrakt ut och han kan återigen testa free agent-marknaden om Arizona inte skriver nytt med honom innan dess. Sett till hur han uppträder den här säsongen är det inte förvånande om han trots sin ålder har ett par lönsamma år kvar i NHL.

Inte illa pinkat för att vara "mammas gosse".

Jim Montgomery.Foto:Bildbyrån



TIO TANKAR FRÅN NHL-VECKAN

* En blixt från klar himmel

Att Dallas Stars sparkade Jim Montgomery var veckans stora snackis i NHL. Beskedet kom som en smärre chock med tanke på att Dallas har gått som tåget efter sin svaga start på säsongen.

Vi vet ännu inte vad det "oprofessionella beetende" som Montgomery ska ha visat upp för att förlora jobbet består av. Men det var av tillräckligt allvarlig natur för att Stars skulle kunna skicka honom – utan att behöva stå för den kvarvarande lönen i kontraktet. Så även om det han påstås ha gjort inte ska ha varit av kriminell natur fanns det fog för att agera snabbt.

Vad det är han har gjort lär krypa fram förr eller senare. Och som tidigare NHL-bossen Brian Burke konstaterade i Sportsnet kommer det antagligen "inte att vara vackert".

* Målvaktsspel som knäcker coacher

När John Hynes fick lämna New Jersey Devils var det enkelt att hänvisa mycket av det till att han inte hade fått det målvaktsspel de skulle behövt. Samma sak kan sägas om Peter DeBoer, som fick lämna San Jose Sharks i veckan.

Sharks duo Martin Jones och Aaron Dell var iskalla redan i fjol. Då fungerade laget offensiva slagstyrka som kosmetika för det. När den offensiven inte har varit lika välkalibrerad den här säsongen har svagheten längst bak blivit mer avgörande.

Av de 58 målvakter som spelat 300 minuter eller fler den här säsongen är Jones (87,5) och Dell (88,0) sämst respektive näst sämst i hela ligan när det kommer till räddningsprocent i spel fem mot fem.



Som sagt: "Show me a good coach and I'll show you a good goalie".

* En evighetslång väntan

I senaste avsnittet av NHL-timmen tog vi upp några historier som flugit under radarn den här säsongen. En av dem är tidigare jättelöftet Josh Ho-Sangs märkliga öde.

I augusti skrev 23-åringen ett nytt kontrakt med New York Islanders, men när han inte lyckades slå sig in i laguppställning i samband med träningslägret i höstas bad han om att bli trejdad. I stället för att åka ned och spela AHL-hockey för farmarlaget Bridgeport begav han sig hem till Toronto. Där tränar han nu på egen hand i väntan på en trejd. Efter närmare tre månader av väntan får man säga att läget ser rätt hopplöst ut.

Ho-Sang är definitivt en spelare som jag tror skulle fungera i NHL, men det känns inte som han har tagit rätt beslut här.

* "Mr. September"

En av de roligaste texterna jag har läst den här veckan handlade om Joel Eriksson Ek. Michael Russo på The Athletic berättar historien om hur värmlänningen håller på att bli en superpest i NHL.

Alla som träffat Eriksson Ek eller sett en intervju med honom förstår antagligen att han inte är den klassiska trashtalkern. Han är tvärtom rätt fåordig och tillbakadragen. Det är mer hans spelstil och ansiktsuttryck som retar gallfeber på motståndarna. Genom att vara totalt kompromisslös mot allt och alla har han bland annat fått en spelare som Jack Eichel att kasta handskarna den här säsongen.

Och så var det smeknamnet "Mr. September"... Tydligen är Eriksson Ek en best i gymmet och alltid den som har bäst resultat när spelarna samlas för sina fystester i september. Det är något som får coachen Bruce Boudreau att gå i spinn. Han har pratat så vitt och brett om svenskens resultat att lagkamraterna gav honom det skämtsamma smeknamnet "Mr. September". Men inte bara det. Man tryckte upp t-shirts också.

Kul för Joel Eriksson Ek som håller på att göra sig ett namn i NHL efter ett par säsonger som varit upp och ned. Han kommer antagligen aldrig att bli en speciellt produktiv NHL-spelare, men däremot en stark tredjecenter med mer defensiva uppgifter.

Skärmklipp från The Athletic



* Även solen har sina fläckar

Connor McDavid har varit så overkligt bra den här säsongen att man kippar efter andan varje gång han vidrör pucken. Därför var det inte långt ifrån att ögonen hoppade ur sina hålor när han i veckan svarade för säsongens värsta straff i NHL. Men kanske lika bra att få en påminnelse om att han är en människa – trots allt.

* Skakande berättelse

Tim Thomas återuppstod från ingenstans härom dagen. Målvakten som ledde Boston Bruins till Stanley Cup 2011 försvann abrupt från hockeykartan 2014. Det har ryktats om att han dragit sig undan civilisationen och bosatt sig ute i skogen.

Nu tog han klivet ut i offentligheten under en ceremoni där han valdes in i USA:s Hockey Hall of Fame. Där berättade den nu 45-årige målvakten om de smärtsamma sviter han dragits med efter alla hjärnskakningar han ackumulerade under karriären. Thomas har inte fungerat som människa efter karriären och bekände bland annat att han hållit sig borta eftersom han "inte klarade av att interagera med andra människor".

Thomas var alltid något av en udda fågel i NHL-familjen. Han gick milt sagt sin egen väg och kunde vara rätt vresig att ha att göra med, enligt journalister jag pratat med. Kanske har den har skakande berättelsen något med det att göra.

Det värsta är att det antagligen är många fler som lider i tysthet.

* Svenska utropstecken

Elias Pettersson är den enda svensken kvalar in bland de 20 främsta poängplockarna i ligan så här långt in på säsongen. Det hade kunnat vara fler om inte olägliga skador på spelare som Mika Zibanejad och Filip Forsberg.

Men de verkliga utropstecknen är spelare som lite under radarn går mot sina bästa säsonger i karriären. Jag tänker inte minst på Calle Järnkrok, som framgångsrikt täcker upp för skadade Viktor Arvidsson i Nashville Predators toppkedja. Efter att ha svarat för klena tio mål och 26 poäng på 79 matcher i fjol har han elva mål och 22 poäng på blott 30 matcher i år. Håller han i det snittet kommer han att landa på runt 60 poäng över 82 matcher. Det skulle vara en förbättring med 25 poäng (!) jämfört med sitt personbästa i ligan.

En annan spelare jag imponeras av just nu är Johan Larsson. Den offensiva uppsida han visade som junior i Brynäs har aldrig visat sig i NHL. Under tiden i Buffalo Sabres har han nästan uteslutande varit en defensiv fjärdecenter. Men under Ralph Krugers ledning har det hänt något. På 30 matcher den här säsongen har han tolv poäng. På 73 matcher i fjol hade han 14 – och personbästat ligger på 17.

Med Larsson är det mer än bara poängen som trillat in i, för honom, ovanligt hög takt. Gotlänningen är dessutom perfekt i sin roll som shutdown-center. Härom natten var han en mardröm för ovan nämnde Järnkrok och hans kedjekamrater Ryan Johansen och Filip Forsberg i Sabres med 4–3.

The Johan Larsson reign of terror on the opponents first line continues. At 5v5 in nearly 5 minutes of TOI, Larsson was a 88 CF% and 88% xGF% against Johansen and Forsberg. — Chad DeDominicis (@CMDeDominicis) December 13, 2019

Johan Larsson i all ära, men det är kring Jack Eichel allt kretsar i Buffalo Sabres. 23-åringen är på väg tt bli den där superstjärnan som han såg ut att kunna bli när Sabres draftade honom som andra spelare bakom Connor McDavid 2015. Eichel har poäng i 15 raka matcher och har klättrat upp på andra plats i målligan med sina 22 fullträffar.Om Buffalo går till slutspel finns det goda skäl att blanda in honom i MVP-konversationen. Han bär laget på sina axlar kväll efter kväll på samma sätt som Nathan MacKinnon har burit Colorado i Rantanen och Landeskogs frånvaro. Just nu står det antagligen mellan dessa båda herrar, även om Connor McDavid är Connor McDavid. Men han har Leon Draisaitl vid sin sida. Det är en ynnest Eichel inte haft.

* Vapendragaren

Jack Eichel har dessutom hjälp Victor Olofsson till den fantastiska start han har fått på sin NHL-karriär. Olofsson återtog i veckan ledningen i nykomlingarnas poängliga efter att ha noterats för fem poäng på sina senaste fyra matcher. Han passerade den för stunden skadade Cale Makar, Colorados succéback. Det blir svårt för Olofsson att snuva Makar på Calder Trophy, men att han skulle bli en av finalisterna till utmärkelsen är inte så långsökt ändå. Just nu är han tvåa bakom Elias Pettersson i svensktoppen med sina 29 poäng.

Hatten av!

* Skamlös self-promotion

Ja, man måste ägna sig åt sådant ibland också. I morgon ser ni mig i tv-rutan när New York Islanders tar emot Buffalo Sabres i Viasat Hockey/Viaplay. 18.30 startar sändningen. Väl mött!

VECKANS NHL-LAG

Målvakt:

Andrej Vasiljevskij, Tampa

Den regerande Vezina-vinnaren har hittat formen. Det blev tre raka vinster den här veckan och bara fyra insläppta mål. Stoppade 91 av 95 skott och hade med det en räddningsprocent på 95,8.

Backar:

Filip Hronek, Detroit

Detroit Red Wings har inte haft mycket att yvas över den här säsongen. Men Filip Hronek är onekligen ett utropstecken. Han har fortsatt på inslagen väg efter sin starka insats på VM i våras och levererar för Red Wings. 2+2 på tre matcher ger honom 17 poäng på 31 matcher. En bra start.

Drew Doughty, Los Angeles

Han kämpar i motvind, den gode Doughty. Los Angeles Kings är minst några år från att vara att räkna med. Under tiden får han göra sitt bästa för att inte bygga upp för mycket frustration över att tillhöra ett förlorande lag utan större möjligheter att nå slutspel. Gjorde 1+3 den gångna veckan och snittade nästan 26 minuters speltid per match.

Forwards:

Jack Eichel, Buffalo (2)

Kommentar överflödig. Med poäng i 15 raka matcher är han ligans kanske hetaste spelare just nu. Stod för 4+3 på fyra matcher den här veckan.



Steven Stamkos, Tampa

Stamkos har också piggnat till liv. Efter en rätt ordinär säsongsinledning sköt han sex mål på fyra matcher den här veckan. Det är nästan hälften av de 13 mål han gjort på hela säsongen.

Sebastian Aho, Carolina

Han har stått i skuggan av Andrej Svetjnikov under säsongsinledningen, men på slutet har Sebastian Aho liknat den spelare han var i fjol. Dem mål och sju poäng på tre matcher visar att han har något bra på gång. Följde upp fempoängsmatchen mot Minnesota med två mål mot Edmonton. Snacka om het!