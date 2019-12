Redaktionens val – så ser våra lag ut i NHL-coachen

Fantasytävlingen NHL-coachen är tillbaka för alla Hockeysverige Plus-abonnenter. Här tar redaktionsmedlemmar på hockeysverige.se ut sina lag och motiverar sina val av spelare.

Det har dragit ihop sig till start av årets upplaga av NHL-coachen för alla Hockeysverige Plus-abonneter. Här har delar av hockeysverige.se:s redaktion delat med sig av sina lag inför tävlingen. Du kan mäta dig med dem genom att gå med i ligan som heter Hockeysverige.

MÅNS KARLSSON

Spelare som haft lite tyngre säsonger, men spelar högt upp i hierarkin och har potential att öka sin produktion. Det är ett närmast genomgående tema i Knutby IF, säsongen 2019/2020.

Samtliga sex spelare i laget har potential att vara sitt lags ledande spelare, men egentligen är det bara en av dem som verkligen levt upp till förväntningarna. Med andra ord har jag tagit vissa risker i mitt lagbygge men det är det som händer efter jul som räknas i slutändan.

Målvakt:

Joonas Korpisalo, Columbus – 2,5 miljoner

En snorbillig förstemålvakt som står i ett helt okej lag. Columbus kommer knappast spela slutspel men de har ändå ett stort intresse att spela Korpisalo eftersom han ser ut att kunna vara den målvakt de satsar på inför framtiden också.

Får spela massor.

Backar:

Shayne Gostisbehere, Philadelphia – 2,4 miljoner

Tyson Barrie, Toronto – 3,5 miljoner

Här har vi två av NHL-säsongens stora back-besvikelser. Men det går inte att komma ifrån att det här är två av världens bästa renodlade offensiva backar. Därför säger jag bara: SLÅ TILL! Du kommer aldrig få Gostisbehere och Barrie så här billigt igen.

Ska vi göra en Tage Danielsson och snackade om sannolikhetsläran är det mer sannolikt att dessa båda herrar ökar sin produktion och sitt värde, än sänker detsamma.

Forwards:

Nathan MacKinnon, Colorado (C) – 4,6 miljoner

Clayton Keller, Arizona – 2,2 miljoner

Dylan Larkin, Detroit – 2,8 miljoner

Här har vi förstås den store superstjärnan, Nathan MacKinnon. Enligt mig är det smartare att ta honom än exempelvis Connor McDavid. De lär nämligen hålla ungefär samma produktionstakt, men MacKinnon är några hundra tusen billigare vilket ger dig chansen att bygga ett bättre lag runtomkring. Han är förstås lagkapten för det här laget.

Keller är en skottmaskin som förmodligen kommer göra fler mål. Han har haft dålig utdelning på målkontot det senaste året men spelar i en ledande roll i Arizona och känslan är att det borde lossna. Ett riktigt fynd på pappret!

Dylan Larkin kostar bara 2,8 miljoner dollar och även om både han och Detroit gått tungt är det omöjligt att Larkin inte kommer vakna. Det han helt enkelt inte gå sämre, vare sig för honom eller laget, under säsongens andra halva. Jag blir inte förvånad om han snittar närmare en poäng per match härifrån och in i mål. Larkin är dessutom Detroits stora stjärna så han kommer få massor med chanser att vakna till liv.

Coach:

Alain Nasreddine, New Jersey – 2 miljoner

New Jersey har varit säsongens flopplag och jag kör med samma devis här som för flera av mina spelare: Det finns bara en riktning och den går uppåt. Prisvärd coach, även om han inte lär göra några underverk med New Jersey. Ska du spara in någonstans är det dock på coachen.

ANTON EDMAN

Målvakt:

Alexandar Georgiyev, New York Rangers – 2,3 miljoner









Forwards:

Connor McDavid, Edmonton (C) – 5 miljoner





Coach:

Alain Nasreddine, New Jersey – 2 miljoner





Motivering: Connor McDavid är inget val. Han bara måste in i mitt lag. Efter det fyller jag på med Brad Marchand som också är en poänggaranti. Dessa två får utgöra stommen och tar upp en stor del av budgeten och bara måste leverera. Jag fyller ut forwardbesättningen med Alex Tuch som till sitt pris känns som ett fint fynd. Det är ont om pengar så backparet blir budget i form av Charlie McAvoy och Shayne Gostisbehere som också känns prisvärda och offensiva. Rangers Alexandar Georgiev får vakta målet då pengarna nu helt börjat ta slut och jag lägger krutet offensivt. Devils coach Alain Nasreddine för förtroendet i båset, för hans lag måste väl kunna göra en bättre andra halva av säsongen?





KAJSA KALMÉUS Övergripande strategi:

Övergripande strategi:

Jag tror att jag en säsong, för längelängelängesedan, faktiskt kom topp tio i någon av de Fantasyligorna jag ställde upp i. Jag minns inte när och inte varför det gick så bra, och ända sedan dess har allt jag gjort i fantastyväg varit att smutsa ner det där fina minnet med bedrövliga resultat. Därför är min strategi enkel i årets upplaga av NHL-coachen. Magkänsla. Och Connor McDavid.

Målvakt:

, Arizona – 2,9 miljoner

För att ha råd med forwardsstjärnan var jag tvungen att dra ner på annat. Målvaktssidan till exempel. Men Arizona tuggar på i Pacific och Darcy Kuemper har en hel del segrar i bagaget och håller sig för det mesta runt 2 insläppta per match. Han får stå mycket och så var han billig.

Backar

John Carlson, Washington – 5 miljoner

Det kändes oundvikligt på något sätt. Jag låter John Carlson rida vidare på sin våg så länge han kan och vill och låter honom vara min stjärnback.

Deryk Engelland, Vegas – 1,5 miljoner

Här kommer det trixiga. Det finns inte mycket pengar att spela med när man har två dyrgripar som Carlson och McDavid i laget. Så jag försökte hitta någon som jag vet inte kommer försvinna till AHL, och som är i ett lag som har en någorlunda bra säsong. Med det sagt är jag inte helt spikad på Engelland. Istället är jag är lite sugen på att byta ut honom mot Islanderstalangen Noah Dobson som verkar få spela sin tionde match inom den närmsta tiden i Nick Leddys frånvaro. Så här kan det ske en förändring innan första fantasymatchen spelas.

Forwards:

, Colorado – 1,3 miljoner

Här har vi en forward som har en stark trend senaste omgångarna, och spelar i ett ånglok till lag. För ynka 1,3 miljoner är jag ruggigt nöjd med den här kompletteringen till nedan presenterade rekrytering.

Connor McDavid (C), Edmonton – 5 miljoner

Motivering överflödig.

Clayton Keller, Arizona – 2,2 miljoner

FYND! Han har gjort nästan lika många poäng som Arizonas poängbäste Nick Schmaltz, men kostar 1,3 miljoner mindre! Clayton Keller gör inte mängder med mål, men matar assistpoäng i powerplay.





Coach:

, New Jersey – 2 miljoner

Ja, coachen liksom målvakten var något jag sparade in på. New Jersey har haft en bedrövlig start på säsongen, och det har inte blivit bättre sedan nye, tillfällige coachen Alain Nasreddine tagit över. Men jag chansar här! Tänk om det skulle vända nu, och han skulle vinna några matcher i rad här i början? Hade ju varit fantastiskt trevligt. Om inte får jag göra snabba förändringar inom en snar framtid. Men det tar vi då.

*Kan vi alla inte bara ställa oss upp och ge en stor applåd till mitt lagnamn? Aldrig känt mig mer i kontakt med min hemstad.

PS: Har även en egen liga – Kexligan. Joina gärna!





PETER EKHOLM Jag försökte mig på ett jämnt lag, spelare som kanske inte levererar dagligen, men med en jämn takt. Det borde på sikt ge framgång. Tänk bara på St. Louis Blues förra säsongen!

Målvakt:

Darcy Kuemper , Arizona – 2,9 miljoner Går i tandem med Antti Raanta, men är riktigt bra när han spelar.

Backar:

Brady Skjei , New York Rangers – 3,3 miljoner Rangers har ligans mest offensivt bidragande så här långt. Då är det klart att en ska vara med.



Sist in. Går helt på potential här. Eftersom han snittar mest istid av Bruins backar så får jag hoppas att han snart spricker sin målnolla för säsongen. Charlie McAvoy , Boston – 2 miljonerSist in. Går helt på potential här. Eftersom han snittar mest istid av Bruins backar så får jag hoppas att han snart spricker sin målnolla för säsongen.

Forwards:

, Buffalo – 2,7 miljoner Victor Olofsson , Buffalo – 2,7 miljoner Har nyckelroll i Sabres som jag tror kommer bli bättre och bättre. Olofsson spelar PP, ska vara den som skjuter så det lär trilla in en hel del påsar från svensken.



Alex Killorn , Tampa Bay (C) – 3,3 miljoner En doldis, men som bidrar med secondary scoring i Tampa. När laget nu går lite knackigt kommer spelare som Killorn att behövas för att slutspel ska bli verklighet. Får också kaptensbindeln med tanke på vilka potentiella spelare han får ha runt omkring sig.



Jack Hughes , New Jersey – 2,5 miljoner Devils säsong går … sådär. Slutspel känns långt bort och då borde det vara läge att ge draftettan allt mer istid. Med istid kommer självförtroende och med det kommer poäng. Hoppas jag.

Coach:

Geoff Ward , Calgary – 3,2 miljoner Har fått igång Flames och har ännu inte förlorat. Chansar, men känner jag mig själv rätt lär Flames börja förlora lagom till det här drar igång...





UFFE BODIN Målvakt:

Darcy Kuemper, Arizona – 2,9 miljoner

Billig penning att lägga på en av NHL:s bästa målvakter den här säsongen. Kuemper har storspelat för stabila Arizona och känns som en Vezina Trophy-kandidat. Han är given här. Backar:

John Carlson, Washington (C) – 5 miljoner

Backar som gör poäng kan bli oändligt värdefulla i den här tävlingen. Just nu är ingen hetare än John Carlson. Han har fortsatt att leverera match eller match och ser ut att kunna bli den första backen på närmare 30 år att göra 100 poäng i NHL. Som kapten kommer han att utgöra navet i det här laget. Matt Grzelcyk, Boston – 2,5 miljoner

Intill Carlson behövs ett billigt men potentiellt produktivt komplement. Torey Krug är Bruins toppback, men bakom honom är Grzelczyk ett gångbart alternativ som kommer att spela en del powerplay. I Sjövad Crusaders väljer vi honom framför mer defensive lagkamraten Charlie McAvoy. Forwards:

Clayton Keller, Arizona – 2,2 miljoner

Keller har inte levererat enligt förväntningarna, men sätts ideligen i en position att lyckas. Förr eller senare borde det ge utdelning. Hans låga prislapp i kombination med hans potentiell gör honom värd att chansa på. Aleksander Barkov, Florida – 4 miljoner

Ingen stor målskytt, men en poängmakare av stora mått mätt. Är på väg mot en lika produktiv säsong som i fjol. Och bör kunna fixa fler mål under andra halvan av säsongen. Dillon Dubé, Calgary – 1 miljon

Sjövad Crusaders behöver ett billigt men potentiellt produktivt komplement till sina stjärnor. I Calgary hittar vi tidigare JVM-kaptenen Dillon Dubé, som har varit en injektion i laguppställningen sedan han kallades upp från AHL. För den prislappen är han värd att chansa på. Coach:

Bruce Boudreau, Minnesota – 2,3 miljoner

RASMUS KÅGSTRÖM Målvakt:

Alexandar Georgiyev, New York Rangers – 2,3 miljoner

Detta kanske är Tomtebo IF:s allra svagaste lagdel, men pengarna började sina och någon stackare ska ju stå mellan stolparna också. Valet föll på Alexander Georgieyev som trots allt stått för fina insatser när han avlastat Lundqvist under säsongen och förhoppningsvis kan han skrapa ihop lite poäng i alla fall åt det här laget. Backar:

John Carlson, Washington Capitals (C) – 5 miljoner

45 poäng på 33 matcher den här säsongen. Behöver kanske inte säga mycket mer än så. Charlie McAvoy, Boston Bruins – 2 miljoner

Här finns det en hel del outnyttjad potential, är känslan. Får mycket förtroende i Boston och förr eller senare måste väl poängen börja trilla in i lite raskare takt? Forwards:

Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche – 4,6 miljoner

Gör lite som han vill därute på isen och öser på sedvanligt vis in poäng för sitt Avalanche. Det är MacKinnon och Carlsons framgångar som Tomtebo IF vilar på. Clayton Keller, Arizona Coyotes – 2,2 miljoner

Jag hade personligen högre förväntningar på Keller den här säsongen, men med den offensiva uppsida som finns i honom känns 2,2 miljoner som en summa värd att satsa i hopp om att det ska lossna lite för den amerikanske forwarden. Alex Tuch, Vegas – 1,5 miljoner

På förhand känns Tuch som den stora ”stealen” i det här lagbygget. För bara 1,5 miljoner får jag in en spelare som har potential att stå för en hel del poäng och som under säsongen snittat över en halv poäng per match. Det MÅSTE ses som en bra deal, med tanke på den blygsamma prislappen. Tränare:

David Quinn, New York Rangers – 2,4 miljoner

Sist in i lagbygget. Lär väl ta helt okej med segrar under säsongen, men det är inte på tränarpositionen Tomtebo IF ska skörda sina framgångar.