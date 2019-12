Skulle vara hockeyförälder - förvandlade a-laget till vinstmaskin

Namnet Brithén förpliktigar i Hockeysverige. Nu är Tim Brithén tillbaka i hetluften sedan han i höstas tog klivet från att vara hockeyförälder till att ta över Jonstorp i Hockeytvåan och förvandlade dem till en vinstmaskin. Med viss hjälp av brorsan Ted. En gammal dänga signerad Svenne & Lotta kan symbolisera Tims dragningskraft tillbaka till hockeyn.

– Jag driver ett krig med mig själv, berättar 41-åringen för hockeysverige.se.



Det är ingen överdrift att påstå att Tim Brithén har hockeyn i blodet. Farfar Hilmer var under många år ledare i Rögle, Pappa Jim har en lång tränar-och ledarkarriär bakom sig i bland annat Rögle, Linköping, Modo samt många år utomlands. Brorsan Ted har vunnit SM-guld med HV71 och är just nu en viktig bricka i Rögles marsch mot att etablera sig i toppen av SHL.

– När jag fick kicken i Helsingborg så la jag om kost och allting och gick ner 20 kilo när jag började träna själv. Jag hade bestämt mig för att träna och ta det lugnt, inleder Tim Brithén.





HOCKEYFÖRÄLDERN TOG ÖVER A-LAGET



Men har man hockeyn i DNA:t så är det lättare sagt än gjort att hålla sig borta från sporten. Hans son bytte Helsingborgs pojklag mot Jonstorps dito och Tim följde med som hockeyförälder.

– Jag fick frågan om jag ville ta över juniorerna och sen helt plötsligt var jag junioransvarig. Sen gick det troll i a-laget och då frågade de om jag kunde ta över.

– Jag hade inte riktigt hjärta att tacka nej.









Tim Brithén tog över Jonstorp efter elva omgångar. Den första matchen med honom vid spakarna slutade med förlust mot topplaget Mjölby. Men det var nära poäng i den matchen berättar tränaren. Sedan dess har det rullat på med nästintill idel segrar och tidigare i veckan kvalificerade sig klubben för Alltvåan.

– Det är ettan och tvåan vi fått stryk mot. Sedan har vi vunnit åtta, berättar han.



En remarkabel förändring, vad hände när du kom in?

– Dels gav jag tydliga direktiv gällande hela spelet. Jag har ju en tendens att allting ska bli så seriöst. Men jag har försökt lätta på det. Men jag tänkte att spelet skulle styras upp och att den tiden vi lägger på isen ska vi se till att få riktigt bra fart på.





BRORSAN KOM MED TIPS



Spelet fick han fart på omgående. Innan Tim Brithén tog över så hade laget släppt in 55 mål på elva omgångar. På de tio som spelats hittills, serien avslutas på söndag, så har laget släppt in 24. Han förklarar hur han gjorde för att styra upp i egen zon.

– Vi har väl vänt och vridit på alla spelsituationer, bland annat pratade vi om att vara center i egen zon. Då tänkte jag att ”Jag är ju korkad om jag inte frågar en av de bästa centrarna i Sverige hur han agerar och tänker i egen zon”. Så jag åkte hem till Ted och frågade honom.

– ”Om du kommer i den här situationen, hur tänker du då?” och han ”Då brukar jag lägga klubban så här, eller då brukar jag placera mig på den sidan...” Precis det budskapet förmedlade jag vidare.



Ted Brithén kom med tips. Foto: Bildbyrån



Där gav han dig tips. Du som ändå har en lång, lång, lång resa inom hockeybranschen, brukar du ge honom några tips?

– Han har också varit med ett tag nu som spelare och han är jäkligt kunnig. Det är klart att vi bollar idéer, men vi pratar inte så mycket hockey när vi träffas egentligen. Det här var en specifik grej för att styra upp försvarsspelet.

Men det är fler saker som ligger bakom förändringen.

– Det jag känner tidigare som tränare är att jag kanske velat bestämma allt. Nu är det mer att jag frågar spelarna. Jag har tidigare haft problem med att vänta på svaret, nu känner jag att jag har ett större tålamod.





FÖRLUSTERNA SLET



Tim Brithén har en lång tränarkarriär bakom sig. Den inleddes redan som 23-åring i Motalas U16-lag och sedan dess har han verkat på olika nivåer. Bland annat har han varit förbundskapten för Islands landslag och assisterande tränare i HV71 bakom Johan Lindbom. Efter året i Jönköping så hjälpte han Spaniens ishockeyförbund med utveckling innan Helsingborgs HC i Hockeyettan hörde av sig och ville ha hans tjänster. Det var mitt under fortsättningsserien och laget låg på en negativ kvalplats. Även där blev det stor förändring och laget var till slut en förlust på straffar ifrån att gå till play off uppåt.



I Helsingborg blev han kvar till förra säsongen innan han fick sparken i slutet.

– När man får sparken analyserar man sig själv, jag tror det är viktigt att kliva ur och se situationen utifrån, berättar Tim Brithén.



Brithén berättar att tiden i Helsingborg slet på honom som både människa och tränare.

– När man bara förlorar och förlorar...Det är klart att man hittar förbättringspunkter hela tiden och jobbar med dessa, men det ska ju hända något också.



Tim Brithén och Johan Lindbom rattade HV71 säsongen 16/17. Foto: Bildbyrån



När han tvingades lämna så gav det tid för självrannsakan och tid att komma i fas. Det är lätt att sätta etiketten att han tappade glöden för hockeyn. Men riktigt så var det inte.

– Den har jag alltid. Men jag driver ett krig med mig själv där hockeyn tar mycket kraft, nästan så att det under perioder inte blir roligt. Nu när jag tog över Jonstorp så bestämde jag att ”nu ska jag också ha jäkligt roligt”.

– Jag märker ju det, det är klart att folk inte vill ha någon grinig, tjurig jävel i sin omgivning. Man vill ju ha någon som är glad, positiv och försöker sprida lite energi. Sen är det lätt när man vinner att man har den energin. Det är värre när man förlorar för mycket, och det var ju lite så det blev i Helsingborg.



Jag tänker, nu pratar du ju mycket sportsligt i att du kommer in med energi. Om jag tolkar dig rätt så beror mycket på att saker och ting fallit på plats och flyter på. Men du har även börjat träna själv och hållit i den träningen, kan det spela in i hur du är?

– Ja, men det gör det ju alltid. Jag tror jag gått ner 20 kilo sedan jag var i Helsingborg som tränare och jag håller mig i form. Det blir ett sätt att marknadsföra sig, en image marknadsför en själv som hockeytränare och det är klart att man vill vara i form.

– Det lyser mer om en när man är i form. Är man nedgången och sunkig så ger det en aura, är man i form så ger det en annan aura.

– Så det är en viktig del. Men sedan är det givetvis kunskap och hur man är som människa också. Det är mycket som spelar in, men för mig är det en fördel att vara i form. Då är mitt huvud klart och då kan man tar besluten som blir rätt.





"MIN IDENTITET"



Mängder med gånger har vi hört historier om hockeytränare som tänkt att ta ett brejk, eller sluta helt med hockeyn. Likt musikerduon Svenne & Lotta och deras hit ”Bang en boomerang” kommer de två tillbaka till varandra. Tim Brithén är inget undantag.

– Jag tänkte jag skulle gjort ett Twitter-konto, ett sånt här klassiskt: ”Inte Tim Brithén” och så blir det saker i stil med ”Åkte på innebandyträning, hamnade i SHL” eller ”drog till Thailand, hamnade i Madison Square Garden”, skämtar han.

— I Jonstorp skulle jag vara hockeyförälder, helt plötsligt var jag a-lagstränare







Vem vet vad som väntar härnäst?

– Jag är ju infödd i hockeyn, jag är uppväxt i ett omklädningsrum. Det är en så stor del av mig, det är min identitet.



Alltvåan. Vad kan vi förvänta oss av Jonstorp?

– Jag tycker att vi på papperet har ett bättre lag än att ligga där vi var när jag kom in. Så jag är inte förvånad över att det har gått bra med tanke på vilka spelare och individer vi har.

– Sedan kommer vi komma in egentligen som en underdog eftersom vi var sent på det. Vi kan komma in rätt så avslappnat. Jag tror de andra lagen vet att man får se upp med Jonstorp. Det är inga gratispoäng.



Hur känner du kring din egna tränarframtid?

– Jag har varit så inne i det här nu, så jag har inte hunnit fundera. Tittar man genom åren så har jag faktiskt tackat nej till ganska mycket. Det gör ju att man inte är så där jätteattraktiv.

– Sen håller jag familjen högt. Ska jag dra iväg någonstans så ska det antingen vara en bra utmaning eller så ska familjen kunna följa med.

– Så just nu har jag inte funderat så mycket på vad som ska hända sen. Jag tar det som det kommer.