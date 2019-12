Tidigare stjärnmålvakten bryter tystnaden – talar ut om sina hjärnskador

Tim Thomas hade en kort men spektakulär NHL-karriär. Efter en lyckad sejour i Finland plockade Boston Bruins på svenske scouten Svenåke Svenssons inrådan över amerikanen till sin organisation 2003. Därifrån klättrade han sakta men säkert, från AHL till NHL till stjärnstatus i ligan en bra bit efter att han hade fyllt 30 år.

Sin absoluta peak nådde han i Stanley Cup-slutspelet 2011, då han ledde Bruins hela vägen till Stanley Cup och fick ta emot priset som slutspelets mest värdefulla spelare, Conn Smythe Trophy. Samma säsong utsågs han till NHL:s bästa målvakt och fick ta emot Vezina Trophy.

SVÅRA HJÄRNSKADOR

Tre år senare lämnade Tim Thomas drastiskt NHL, 39 år gammal, och ingen har egentligen hört något från honom sedan dess. Det har bara gått rykten om att han bosatt sig långt ifrån civilisationen.

När han i går valdes in i USA Hockeys Hall of Fame framträdde han för första gången offentligt sedan karriären avslutades. Då avslöjade han också varför han hållit så låg profil under så pass många år.

I en intervju med nyhetsbyrån AP berättar Thomas att han har varit hårt drabbad av de hjärnskakningar han ådrog sig under hockeykarriären. När han avslutade karriären genomgick han en undersökning av sin hjärna som visade att två tredjedelar av hjärnan hade mindre än fem procents blodgenomströmning. Den sista tredjedelen hade mindre än 50 procents blodgenomströmning.

INTE ÅTERSTÄLLD

Den nu 45-årige före detta målvakten säger att det tog honom lång tid och mycket professionell hjälp för att ens kunna kommunicera med gamla lagkamrater och andra vänner. Han har fortfarande inte återhämtat sig.

– Jag vaknar upp varje dag och är mer eller mindre tvungen att arrangera om allt i mitt huvud under de första timmarna av dagen och sedan göra en lista och försöka ta beslut för att få saker gjorda, berättar han för AP.

– Det här har lärt mig hur mycket livet är värt och det har lärt mig hur mycket hjärnan betyder. Jag har en helt annan uppskattning för saker som jag inte haft tidigare.

Tim Thomas spelade 426 NHL-matcher under karriären. Han gjorde även en säsong i AIK i SHL 2000/01.