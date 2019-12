UPPGIFTER: Backen vill bli trejdad

Kanadensiska TSN uppger att 29-åriga Bogosian vill bli borttrejdad från Buffalo. Det efter ha fått sparsamt med speltid. Det ryktas om att Pittsburgh är en sannolik destination, då Sabres vill ha Alex Galchenyuk från Penguins enligt Sportingnews.com.

Zach Bogosian draftades av förra NHL-laget Atlanta Trashers 2008, det som är Winnipeg Jets idag. Han blev trejdad till Buffalo 2014/2015, och har en lön på 5.1 miljoner dollar per säsong. I höst har det bara blivit tio matcher för backen.

Sources say @BuffaloSabres veteran right shot defenceman, Zach Bogosian has requested a trade. More coming up on Insider Trading. #Sportscentre @TSNHockey



— Darren Dreger (@DarrenDreger) December 12, 2019