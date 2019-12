Uppgifter: Kovaltjuk köps ut från kontraktet

Efter fem säsonger i KHL valde Ilja Kovaltjuk inför fjolårssäsongen att återvända till NHL då han skrev på ett treårskontrakt med Los Angeles Kings.

Sejouren i Kalifornien har emellertid inte alls blivit vad Kings eller Kovaltjuk hoppats på. Den här säsongen har 36-åringen, som har en lönetaksträff på 6,25 miljoner dollar, bara spelat 17 matcher. De senaste 16 matcherna har ryssen fått följa från läktaren och nu har situationen blivit ohållbar.

Enligt den ryska journalisten Igor Eronko kommer nu Kovaltjuk att köpas ut från sitt kontrakt med Kings. Enligt Eronko ska Kovaltjuk ha ett luktraktivt erbjudande från KHL-klubben Avangard Omsk på bordet, men 36-åringens ambitioner ska vara att fortsätta karriären i NHL.

Hearing Kovalchuk's contract with the LA Kings will be terminated but Ilya still wants to stay in the NHL while having a lucrative offer from Omsk Avangard in the KHL #gokingsgo