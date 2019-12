Veteranen nådde milstolpe inatt

40-åringen gjorde inatt sin 1600 NHL match i karriären. Thorntons blev draftad av Bosten Bruins 1997 som förste spelare totalt. Efter nästan åtta säsonger i Bosten blev han trejdad till Kalifornia-laget 2005/2006, och har spelat i Sharks sen dess.

Joe Thornton väntar fortfarande på att vinna sin första Stanley-Cup, och i somras skrev han på ett nytt ettårskontrakt med San José, för att hålla drömmen i liv. Den här säsongen har det blivit 11 poäng på 34 matcher för "Jumbo" som är veteranen smeknamn.

1,600 NHL games with this legend on the ice.