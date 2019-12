Saknades i natt - Taylor Hall nära trejd

– Det är en fin stad, sade superstjärnan om Denver i natt.

Colorado 3-1-besegrade New Jersey i natt och kanske fick Taylor Hall då bevittna hans kommande klubb besegra hans nuvarande. För av allt att döma har 2018 års MVP i alla fall gjort sitt i New Jersey Devils färger. Han deltog på uppvärmningen inför matchen mot Colorado Avalanche men plockades sen av isen inför nedsläpp - och fanns inte med i laguppställningen.

Colorado har hela tiden nämnts som en av favoriterna till att lyckas landa Hall, och inför nattens match fick han frågor om det som kan bli hans nya klubb.

– Det har hänt flera gånger att en klubb nämns som favorit och sen blir det ingenting. Men det är en fin stad och de har ett jättebra lag. Jag har dock inte tänkt så mycket på det, ska han ha sagt enligt The Athletic.

