Svenske junioren i superform i OHL

Eric Hjorth gjorde 3+3 på tre matcher i J18 allsvenskan och spelade en match i SuperElit under sin skadefyllda fjolårssäsong i LHC. Sen lämnade backtalangen Linköping för spel med Sarnia Sting i OHL, efter att klubben valt honom som 17:e spelare i sommarens CHL-draft.

Väl där har den relativt okände svensken imponerat stort. I natt gjorde han 1+1 och utsågs till matchens bästa spelare när Sarnia Sting besegrade storlaget London Knights med 5-3. Backen har nu gjort mål tre matcher i rad och står totalt på 8+13 på 30 matcher under debutsäsongen i Nordamerika. Han återfinns på plats 16 i backarnas poängliga och är sexa i Sarnias interna. Där är han dock etta bland lagets backar.

Eric Hjorth, som är junior även nästa säsong, valdes i somras i fjärderundan av NHL-draften. Columbus plockade honom som 104:e spelare. Han skulle alltså kunna vara aktuell för JVM-truppen om ett år.

