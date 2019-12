Djurgårdens IF - Brynäs IF

Vi har fått en ledig SHL-vecka och det har ju varit ett utmärkt tillfälle för oss alla att reflektera över vad vi sett under säsongens (nästan) första halva. Säsongen var ju otroligt uppsnackad inför, tack vare alla hemvändare, och de förväntningarna har kanske inte infriats. Men efter förra säsongen, som var den sämsta och gråaste jag kan minnas i SHL, har ligan i alla fall studsat tillbaka någorlunda.

Säsongen 16/17 var häftigt för att den var så oviss, och för att slutspelet bjöd på några av de bästa matchserierna vi sett. Frölunda-Skellefteå i kvarten, Frölunda-Brynäs i semifinalen och den klassiska finalen mellan HV71 och Brynäs är tre serier jag i alla fall aldrig kommer glömma. Sen kom säsongen 17/18 och den kommer vi ju inte minnas för dess jämnhet, Växjö var överlägsna, men för att vi hade talanger på en nivå vi kanske aldrig haft tidigare

Elias Pettersson vann poängligan, slog alla tiders juniorrekord, Rasmus Dahlin var vansinnigt bevakad och uppsnackad, Victor Olofsson och Lawrence Pilut fick super-genombrott och fick NHL-kontrakt, och så vidare. Och sen kom då den otroligt bleka fjolårssäsongen. Slutspelet var väl ganska kul - men i övrigt satt jag mest och gäspade. Emil Bemström var väl den som i alla fall fick oss tittare någorlunda upphetsade.

Nu har SHL som sagt studsat tillbaka med många fina hemvändare, många fina publiksiffror, ganska få avstängningar och en något mer underhållande ishockey. Det finns ju fler profiler att bygga kring i år. Den enda 'skandal-snackisen' som varit ihållande har ju varit det ständiga problemet med målgårdsregeln.

Det som är tråkigt även i år är ju den bristande produktionen på toppspelarna. Räknar vi bort Adam Wilsbys assistpoäng i den enda SHL-match han spelat under säsongen, har bara två spelare i hela ligan snittat en poäng per match eller bättre. Det är Kodie Curran (21 på 20) och Marcus Nilsson (25 på 24). Det är ju bedrövligt. Där kan vi titta avundsjukt på HockeyAllsvenskan där elva spelare som gjort fler än ett par matcher snittar en poäng per match och fyra spelare snittar över 1,3 poäng per match.

Men så ser det ut i den allt mer strömlinjeformade SHL.

Uppstickare som Örebro och Rögle har varit ligans stora glädjeämnen och i motsatt riktning har Brynäs, Växjö, Linköping och Leksand varit ständiga snackisar. Dessutom får vi väl tacka Oskarshamns enoooorma spelaromsättning för att de varenda vecka serverat oss journalister med rubriker och mer eller mindre heta nyheter.

Noterbart är också att ingen tränare fått sparken ännu. Med tanke på att Håkan Åhlund överlevde bråket med Daniel Stolt, att Magnus Sundquist överlevde Brynäs kris i början av säsongen och Sam Hallam är Sam Hallam lär väl ingen få det heller. Det ska nog krävas att Brynäs och Växjö ligger på kvalplats om 15-20 matcher för att de två sistnämnda ska tvingas bort.

Den jag ser nu som mest trolig att lämna är Roger Melin - men inte för att han ska få sparken utan för att han själv ska lessna och känna att han inte når ut till laget. Å andra sidan är ju Melin expert i just de här sammanhangen. Han brukar få ihop lagen i lägen när ingen annan längre tror på dem.

Roger Melin.



14 lag - 14 tankar

Brynäs: Brynäs har hämtat sig efter en svajig inledning på säsongen och har framför allt fått igång hemmaspelet vilket gett dem ett visst lyft i tabellen. Men samtidigt går det inte att komma ifrån att en tiondeplats inte är speciellt stark. Inför säsongen tippade jag dem på en åttondelsfinalplats, så det är inget fiasko på något sätt, men det känns inte som att Brynäs är på väg åt rätt håll. Det känns som att de återigen kommer slåss precis kring slutspelsstrecket - och de får hoppas på att de lyckas hålla sig på rätt sida om det den här säsongen.

Nyckeln för att laget ska kunna klättra är att Anton Rödin kommer igång på allvar. Han har inte varit dålig, och 15 poäng på 21 matcher är ingen katastrof, men han har bara gjort två ynka mål! Det är såklart inte godkänt. Kommer han igång kan Brynäs börja titta uppåt i tabellen.

Betyg: Det blir en tvåa, på en femgradig skala. Det är trots allt i den här delen av tabellen de brukar finnas.

Djurgården: Att Emil Bemström och Jakob Lilja skulle vara svåra att ersätta framåt, och Adam Reideborn bakåt, förstod vi. Samtidigt kom Patrik Berglund och Niklas Svedberg in, och inte minst den sistnämnda har varit bra. Ändå stämmer det inte för vårens finalist, som är på en mycket svag åttonde plats. Det är dock bara fyra poäng upp till en topp sex-plats och därför är jag inte speciellt orolig. Det vill nog till att Jacob Josefsson kommer tillbaka i fullt slag för att jag ska se dem som ett möjligt topplag, emellertid.

Nyckeln blir att höja standarden på backspelet. När jag sett Djurgården har jag slagits av hur många enkla individuella misstag de gjort. Backtränaren Stefan Nyman, som inte blev kvar efter förra säsongen, har nog saknats mer än vad Djurgården trodde på förhand. Han var nyckeln till lagets fina defensiv förra säsongen.

Betyg: En tvåa, trots allt. Om än en svag sådan.

Frölunda: Redan inför säsongen stirrade många avundsjukt mot mästarna, som klev in i den här säsongen med ett minst lika starkt lag som man hade när de firades SM-guld i våras. Därför går det väl att argumentera för att det är 'svagt' att 'bara ligga trea'. Men rent spelmässigt är det i mitt tycke inget snack om saken att Frölunda och Luleå är i särklass SHL:s två bästa lag just nu.

De har ett grymt målvaktsspel, de har flera som ligger med i toppen av poängligan och skytteligan, de har fått en förstaback offensivt i Theodor Lennström. Frölunda har allting som krävs för att både vinna SHL och SM-guld. Dessutom vet de ju om de själva. Även om de skulle komma in i en fem matcher lång förlustsvit kommer de inte känna någon oro. Frölunda är genombra.

Det som kanske skulle behövas för att de ska vinna SHL är mer produktion från duktiga spelare som Patrik Carlsson, Nicklas Lasu, Joel Lundqvust och Max Friberg. Det är fyra spelare som bidrar vare sig de gör poäng eller inte, men några fler besök i poängkolumnen vore önskvärt.

Betyg: En stabil fyra. Frölunda har varit bra, men inte maxat ännu.

Färjestad: Jag utnämnde Frölunda och Luleå till SHL:s två klart bästa lag, men Färjestad ligger ju emellan dem på en andraplats. De är dock inte bäst - men mest underhållande. Värmlänningarnas offensiv är fruktansvärt bra och jag ser ingen anledning till varför det inte ska fortsätta vara så. Det som väl är något oroande är att det finns underliggande siffror som säger att Färjestad kanske snarare ska tappa under säsongens andra halva. De är bara elva i Corsi och har den tredje högsta PDO:n. De har alltså haft en något 'för bra' utdelning så här långt även om siffrorna inte är extrema på något sätt.

Det som behövs för att de ska kunna ta steg och haka på i den absoluta toppen är enligt mig ett bättre målvaktsspel från Markus Svensson. Hittills har han överglänsts av Arvid Holm, och även om det såklart är glädjande att se att han varit en så positiv överraskning, så är jag tämligen övertygad om att Färjestad inte kommer vinna SHL eller SM-guld med Holm som förstaval. De måste få igång Markus Svensson.

Markus Svensson är en nyckel.



Betyg: En stark trea eller en svag fyra. Tabellpositionen och poängen är en fyra, spelet en trea.

HV71: SHL:s mest svårlästa lag under inledningen av säsongen har blivit mer lättläst nu, men ur positiv synvinkel. Nu vet vi nämligen att HV71 är bra. Kanske till och med riktigt bra. Bortamatchen de gjorde i Scandinavium härom veckan var fenomenal, exempelvis. HV har en av ligans bästa backsidor och en jämn och fin forwardssida, utan den där superspetsiga förstakedjan kanske.

HV ligger med bra på en femteplats och som det känns nu tror jag snarare de kommer klättra, än ramla ur topp-sex. Men vi vet ju alla vad som behövs då: Ett bättre powerplay-spel. Vi har tjatat om det i flera år men det måste sägas. Fem mot fem är HV71 ett lag som jag kanske ser som det mest troliga att peta undan Frölunda eller Luleå från en SM-final. Jonas Gunnarsson är också en av SHL:s mest underskattade målvakter och han har fått oväntat bra hjälp av Hugo Alnefelt också.

Betyg: En stabil trea.

IK Oskarshamn: Poängmässigt har Oskarshamn gått ungefär som jag trodde. Men marginalen uppåt är mindre än jag förutspådde. Efter ungefär halva serien är de bara tre poäng bakom storsatsande Leksand och sex poäng från säker mark. De är också bara åtta poäng bakom Växjö och ledde till och med serien ett tag.

MEN. Spelmässigt har Oskarshamn inte varit speciellt bra om vi ser över hela säsongen. På hemmaplan har de varit bra på att maximera precis allt de kan. Där har jag blivit ganska imponerad av dem under stundom. Men på bortaplan har det nästan alltid känts som att det varit ett allsvenskt lag mot ett SHL-lag. Vilket ju är rimligt.

Vad behövs då? Ptja, tre saker. Dels behövs lite lugn och ro. Det har varit spelare in och ut, bråk mellan tränare och sportchef, en invärvad general manager och så vidare. Det har varit rock n' roll. Dessutom behöver man såklart vara förskonade från skador, vilket inte varit fallet så här långt. Men framför allt hoppas jag att Oskarshamn snart börjar planera på allvar för ett kvalspel. För även om de hänger med okej ska vi komma ihåg att de lever mycket på den fina starten de hade. Oskarshamn kommer inte undvika kval den här säsongen. Jag hoppas och tror de inser det.

Betyg: En tvåa ska de absolut ha. Det är till och med en möjlig trea vi har att göra med.

Leksand: Låg var den inte, svansföringen Leksand gick in med i klubbens 18:e återkomst i SHL de senaste fem åren (okej, viss överdrift). Varenda svensk veteran och varenda Morastjärna fanns på deras radar och i slutändan fick general manager Thomas Johansson ihop ett bra och välmeriterat gäng. Men hittills har det inte gått som planerat.

Marek Hrivik har varit bra och Jonas Ahnelöv lika så. Men Patrik Zackrisson, Johan Fransson, Spencer Abbott och Janne Juvonen har hittills varit misslyckade spetsvärvningar. I stället har jag imponerats stort av Martin Karlsson och Jon Knuts.

Leksand behöver få igång alla sina stjärnor, framför allt i powerplay. Det här är ett lag som absolut kan drömma och hoppas om att slippa kval men då måste de jag radade upp ovan prestera på den nivå deras lön är. Då kan Roger Melins mannar klättra någon plats i tabellen.

Betyg: En svag tvåa. De är en nykomling, så därför kan man inte begära mer, men lagbygget borde kunna prestera bättre än så här.

Linköping: Ny coach, ny general manager, ny identitet. Det mesta var nytt när LHC klev in i den här säsongen. Därför är det ju ingen chock att de ligger där de ligger, som tolva, i tabellen. Det var dessutom den plats de slutade på förra säsongen och det känns som att de har ett sämre lag nu än då.

Framför allt har fem mot fem-spelet inte varit bra alls. De känns helt enkelt ofarliga. Där måste de komma igång. Men det är väl också det allra svåraste att få igång. Det tar tid att bygga ett bra fem mot fem-spel. Hinner Bert få ihop alla delar snabbt nog för att Linköping ska undvika kval?

Betyg: Sorry. Men det blir en etta. de har varit för dåliga spelmässigt för att jag ska kunna ge något högfe.

Luleå: SHL:s mest fruktade lagmaskin ser bara bättre och bättre, och allt mer svårforcerad ut. Serieledaren är just nu min favorit till att vinna SHL men kanske inte nödvändigtvis till SM-guldet. De har SHL:s bästa målvaktspar, SHL:s bästa back, SHL:s bästa junior och en forwardssida som också är bland SHL:s bästa.

Men om Luleå ska kunna vinna SM-guld behöver de få igång någon av alla duktiga forwards ännu mer. Robin Kovács, Arttu Ilomäki, Niklas Olausson och de övriga är bra - men är de tillräckligt bra? Funkar det att gnetspela sig till 2-1- och 1-0-segrar även i vår? Det blir en nöt att försöka knäcka för Thomas Berglund och Stefan Nilsson.

Å ena sidan krävs det otroligt mycket för att passa in i Bulans hockey, å andra sidan kanske Luleå behöver någon spelare till som vågar kliva ur ramen, tänka utanför boxen, och vara mer irrationell.

Betyg: Det blir en femma.

Malmö: Det som tidigare kännetecknat Malmö har varit en lagmaskin där alla gör vad de ska och kanske inte så mycket mer. Ett Luleå, fast lite sämre. Så är det inte i år. I år får jag inte riktigt grepp om Malmö.

Lagbygget ser helt okej ut och placeringsmässigt ligger de där de ska, på en niondeplats. Men spelet har inte sett lika bra ut som det brukar. Peter Andersson har inte alls fått ut lika mycket som vi vant oss vid, helt enkelt.

Det Malmö behöver är att fler höjer sig. Fredrik Händemark gör en kanonsäsong, men han är en av få som maximerat sin nivå. Fler måste upp på sin maxnivå, annars kommer Malmö missa slutspel.

Betyg: En tvåa.

Rögle: Höstens stora charmlag har den senaste tiden tappat både poäng och placeringar. Men det kan tillskrivas en stor anledning: Skadorna! Nästan varenda toppspelare i laget har varit borta under en tid och det klarar inte ens det breda Abbott-bygget av.

Om de har någorlunda tur på skadefronten efter årsskiftet kommer RBK utan tvivel vara ett topp sex-lag, som också kommer slåss om hemmaplansfördel i kvartsfinal. Så pass bra är den här truppen. Både sett till bredd och spets.

Betyg: En given fyra, som kan växa ut till en femma.

Kodie Curran leder Rögle.



Skellefteå: Nästan halvvägs in i serien vet jag fortfarande inte vad Skellefteå är. Det känns som att de hela tiden är tillräckligt bra för att kunna hoppas på att klättra i tabellen, men ändå inte är tillräckligt bra för att de facto göra det.

Ena stunden får de lysande målvaktsspel. Nästa stund är Jesper Frödén glödhet. Sen är Oscar Möller det. Oj, där ramlade det in ett par poäng från Tom Pyatt. Oj, där smäller Jacob Olofsson in ett par mål helt plötsligt och jaha, Joakim Lindström ligger visst med i poängligatoppen igen.

Skulle precis alla bitar falla på plats är det här ett lag med skrällpotential i vår men det är just det om behövs. Nu är det hela tiden någon här och där som håller nivån uppe, men för få som hakar på.

Betyg: Det är omöjligt att sätta ett betyg här. Två? Tre? Nä, lägstanivån är så pass låg att det blir en tvåa.

Växjö: Säsongens stora haveri såklart. Utöver några hyfsade matcher kring uppehållet i november har säsongen varit genomrutten. Att Växjö skulle vara sämre än tidigare trodde de flesta - men så här eländigt trodde nog ingen det skulle vara. Lakers ligger alltså inte ens på slutspelsplats. Det är ju helt otroligt.

Det som behövs för att Växjö ska kunna klättra är såklart att Richard Gynge, Brendan Shinnimin och den typen av spelare börja leverera mål. Duon har alltså gjort fyra mål på totalt 40 matcher (16+24). Där finns det sparkapital.

Betyg: En etta.

Örebro: Det Örebro gjort det senaste året är häpnadsväckande. Det kändes tveksamt om de ens skulle klara sig kvar i SHL förra säsongen. I stället gick de till slutspel och har den här säsongen bara ökat. De leder inte SHL längre, men en fjärde plats är såklart sensationellt stark. Men jag är tveksam till om de är ett topp sex-lag när vi summerar säsongen.

Vad behöver Örebro då? Här skulle jag gärna se att man laddade på rejält och förstärkte med en riktigt bra spetsforward till. De har målvaktsspelet, de har några backar av hög SHL-klass, men det saknas en riktigt bra forward till för att de ska vara ett topplag hela säsongen.

Betyg: FEM!