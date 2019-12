Inte spelat i NHL på ett år – nu kallas svensken upp

Efter att ha varit uppe i NHL under hela säsongen 2017/18 blev fjolårssäsongen inte alls vad Anton Lindholm hade hoppats på.

Bortsett från två matcher vid jul blev det uteslutande spel i AHL för den förre Skellefteåbacken och den här säsongen har det varit samma melodi för 25-åringen.

Efter att ha spenderat ett drygt år i farmarklubben Colorado Eagles ser det nu ut som att Lindholm äntligen får en ny NHL-chans. Under söndagen meddelade nämligen Colorado Avalanche att man valt att kalla upp den VM-meriterade backen från Eagles.

