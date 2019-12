Det är en dryg vecka till jul och knappa två veckor tills pucken släpps för en återstart i Hockeyettan då så väl Allettorna som fortsättningsserierna drar igång i mellandagarna. Räkna med att flera laguppställningar kommer byta form tills dess.



Kraftpaketet Jesper Bärgård säger öppet svart på vitt till Dagens Vimmerby att han är ganska less på tillvaron som bänknötare i Vimmerby och ser sig om efter en ny klubbadress inför den kommande delen av säsong.



Han lär knappast vara ensam om att gå i de tankarna. Får man inte den speltid man tycker att man förtjänar finns det så att säga ingen anledning att stanna kvar i en förening som ändå inte kommer spela i Allettan. Att sitta på bänken på bakgården är ingen hit.



Samtidigt är gängen som kvalificerat sig för Allettan sällan särskilt sena att leta fynd just i fortsättningsseriegängen. Det kan ju bli ett riktigt lyft för någon som hamnat snett bara att få byta miljö och toppspelarna brukar ju sällan heller vara särskilt oävna att röra på sig om rätt möjlighet uppenbarar sig.



Med andra ord. Räkna med att flera trupper kommer att byta skepnad innan pucken släpps i mellandagarna.



I fallet Bärgård hade han intresse kring sig från andra söderklubbar inför säsongen, men valde att signa med Vimmerby. Vilket med blicken så här i backspegeln uppenbarligen inte var rätt val. Men där lär knappast saknas intresse. Bärgård är ju med sin spelstil knappast någon grundseriespelare, det är när det blir kval- och playoff och skitig hockey där man måste våga gå in i områdena där det gör ont som han kommer mest till sin rätt. Hugger ingen på honom skulle det vara märkligt.



Han behöver inte vara ensam i Vimmerby om att söka en ny utmaning efter den torftiga hösten. I Nyköping sitter säkerligen ett gäng riktigt kompetenta spelare som inte är helt tillfreds med situationen. Kalmar toksatsade men floppade och som den popcorn-klubb de är håller jag det för fullständigt uteslutet att det inte kommer ske en del omvälvande förändringar i truppen. Wings, Strömsbro och Kiruna AIF har spelare som bör vara av ganska stort intresse för Allettan-klubbar. Och så vidare och så vidare.



För att då inte tala om den ständigt föränderliga marknaden i Hockeyallsvenskan som på många sätt påverkar även Hockeyettan. Åt båda håll. Förra veckan skrev jag om ett gäng spelare som borde vända hem och bli stjärnor. Flera av dem är garanterat aktuella för just den typen av flyttar.



Hockeyettan-klubbar som siktat in sig på lån påverkas så klart också av den spelarrotation som pågår i allsvenskan för tillfället. När Karlskrona skeppade Hugo Leufvenius till AIK försvann alla KRIFs möjligheter att låna honom igen, för att ta ett exempel. Mörrum (som förvisso ska lira fortsättningsserie) är ganska ordentligt beroende av vad som händer med Kristianstads trupp och frågan är vad Lindlöven har för chans på Philip Nyberg (som de lånat under säsongen) sedan han nyligen bröt med Mora.



En sak är säker. Det lär inte saknas uppdateringar på eliteprospects de kommande veckorna.