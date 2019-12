Stjärnan utmanade Dahlin: "Får vänta något år"

Mötena mellan New York Islanders och Buffalo Sabres har blivit allt mer känslosamma de senaste åren och gårdagskvällens möte lagen emellan var inget undantag.

New York Islanders stjärnforward Mathew Barzal och Buffalos svenske stjärnskott Rasmus Dahlin var i luven på varandra under stort sett hela matchen. För Sportbladet berättar Dahlin att Islanderstjärnan utmanade honom att kasta handskarna ett flertal gånger under matchen.

– Han frågade ett par gånger, men…nä. Jag får vänta något år till med det, säger Dahlin till Sportbladet.

OLOFSSON UPP I SVENSK SKYTTELIGATOPP

Barzal lessnade på Dahlins ihärdiga nobbar, vilket resulterade i att han drämde till svensken med ett slag i huvudet i matchens slutskede. Barzal fick sätta sig i utvisningsbåset för tilltaget och under den utvisningen kunde Sabres sedan kvittera matchen till 2–2 genom Jack Eichel, som därmed förlängde sin poängsvit till 16 raka matcher.



Islanders fick dock det sista skrattet, då Anthony Beauvillier kunde skjuta extrapoängen till Islanders i förlängningen.

Sabres första mål i matchen gjordes av Victor Olofsson, som nu är uppe i 14 mål den här säsongen. I och med det är rookien den målbäste svensken i hela NHL.

New York Islanders – Buffalo Sabres 3–2 e. sd. (1–0, 0–1, 1–1, 1–0)

New York: Michael Dal Colle (2), Jordan Eberle (3), Anthony Beauvillier (10).

Buffalo: Victor Olofsson (14), Jack Eichel (23).