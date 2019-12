Svenske centern mot NHL-debut – kallas upp av klassikerklubben

Med sina 16 poäng (8+8) på 30 matcher är Lukas Vejdemo AHL-klubben Laval Rockets näst bästa poängplockare den här säsongen.

Nu bär Vejdemos imponerande AHL-insatser frukt. Under natten till söndag meddelade nämligen Montreal Canadiens att man valt att kalla upp 23-åringen från AHL.

Detta är första gången som Vejdemo kallas upp av Canadiens och den svenske centern skulle i teorin kunna göra NHL-debut under natten till onsdag då Montreal möter Vancouver på bortais.

Vejdemo tog steget över till Nordamerika inför den gångna säsongen efter att ha gjort tre a-lagssäsonger med Djurgården. Förra säsongen stod den JVM-meriterade centern för 29 poäng (13+16) på 66 matcher i AHL för Laval.

The Canadiens recalled forward Lukas Vejdemo from the AHL's Laval Rocket tonight. Otto Leskinen was reassigned to the Rocket.#GoHabsGo https://t.co/eip3DnIWG4