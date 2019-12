Svenskforwarden skickas ner till AHL igen

Efter att ha inlett säsongen starkt i AHL med Toronto Marlies har Pontus Åberg fått spendera den senaste veckan i NHL med Toronto Maple Leafs.

Under sin sejour uppe i Leafs har Åberg spelat tre matcher, med en assist som poängfacit, innan han under söndagskvällen fick beskedet att han blivit nedskickad till Marlies igen. Tillsammans med backen Martin Marincin skickas Åberg ned till farmarligan igen, meddelar klubbens PR-konto på Twitter.

I Marlies har Åberg varit en av lagets främsta spelare, vilket inte minst hans poängskörd, 24 poäng (10+14) på 22 matcher, skvallrar om.

Under sin NHL-karriär har Åberg representerat Nashville, Edmonton, Anaheim, Minnesota och Toronto.

The @MapleLeafs have loaned forward Pontus Aberg and defenceman Martin Marincin to the @TorontoMarlies (AHL). #LeafsForever