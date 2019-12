Tunga skadebeskedet – kan missa resten av säsongen

Efter att säsongen med Carolina Hurricanes var avslutad i våras tvingades Calvin de Haan lägga sig under kniven för att operera sin skadade högeraxel.

Rehabiliteringstiden var på mellan fyra till sex månader och när Chicago drog igång säsongen, dit de Haan trejdats under sommaren i utbyte mot svenskduon Gustav Forsling och Anton Forsberg, fanns backen med i laguppställningen.

Nu är de Haan skadad igen. 28-åringen skadade sig i veckans förlustmatch mot Vegas efter att ha fallit olyckligt på axeln i samband med en närkamp med Mark Stone. de Haan sattes upp på skadelistan ett par dagar senare, men redan nu kan Blackhawks förbereda sig på att spela klart säsongen utan 28-åringen.

Here's a closer look at the play where #Blackhawks defenseman Calvin de Haan injured his right shoulder in the first period after a hit from Golden Knights right wing Mark Stone.



De Haan skated off the ice on his own and did not return for the rest of the game. pic.twitter.com/Bb8GIknJl3