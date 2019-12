IF Björklöven

Kristianstad IK - IF Björklöven

Hardy Häman Aktell hoppar upp på sargkanten och blickar ut över isen som håller på att spolas efter Björklövens seger mot Almtuna under lördagskvällen. Umeålaget har inkasserat ytterligare en trepoängare i den hockeyallsvenska toppstriden och vill man ta till de stora orden så kan man säga att hockeylivet leker just nu för den 21-årige backen.

Så har fallet inte alltid varit för Häman Aktell.

***

– Det har varit ett par tuffa år…

Med ett lätt skratt och ett snett leende faller blicken ned i marken. Häman Aktell har inga problem att prata om det skadehelvete som plågade honom under de sena tonåren i Skellefteås juniorganisation, men perioden var den överlägset tyngsta i hans ännu unga hockeykarriär.

Ljumsk- och höftproblemen som smög sig på i samband med att han blev juniorspelare i Skellefteå kulminerade i att han hölls borta från spel under stora delar av tre säsonger. Under sina två sista år i Skellefteå spelade den storvuxne backtalangen bara 20 matcher totalt.

– Det var ingen som riktigt kunde hitta vad som var felet. Det var jävligt frustrerande. Jag kunde köra på i en vecka, sedan fick jag ont igen och tvingades vila en och en halv vecka, sedan fortsatte det så hela tiden, säger Häman Aktell.

– Jag åkte runt till olika sjukgymnaster, men ingen kunde se vad det var som var fel med mig. Det tog nästan tre år innan någon hittade problemet, så då fick jag operationstid en månad efter och opererade båda höfterna.

”JAG VAR JÄVLIGT LESS”

När smärtorna var som värst och ovissheten som störst fruktade Häman Aktell att hockeykarriären skulle vara över redan innan den hunnit ta fart på allvar.

– Det är klart, när det var som värst… Då tänkte jag – fan, nu är det över. Hade jag inte fått veta vad det var som var felet så… Man lessnar, ju. Jag var jävligt less under den här tiden, men jag hade som sagt bra stöd hemifrån vilket hjälpte mig otroligt mycket, men…

21-åringen tystnar för en kort stund innan han fortsätter:

– Det var rätt tufft mentalt, det var det. Men jag bodde hemma under den här tiden, så jag hade riktigt bra stöd hemifrån och det är något jag är väldigt tacksam för.

Efter operationen fick backtalangen i princip börja om från början. Han hade tappat en otroligt träningsmängd under dessa år, något som fortfarande satt sina spår i honom.

– Det är inte helt hundra än, det skulle jag inte säga. Jag måste jobba extra för att stärka upp andra delar av kroppen och balansera upp det lite, så jag jobbar med det dagligen. Det är tre års träning som försvunnit, nästan. Jag är inte riktigt där jag vill vara än, men jag får spela mycket och kan träna på bra, så det är ju positivt.

– Förra året var första året på väldigt länge som jag spelade kontinuerligt, då jag fick spela 34 matcher i allsvenskan här med ”Löven”. Det är nästan mer än vad jag hade spelat på tre år. Det är skönt att veta att kroppen håller nu.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån



***

Efter segern mot Almtuna under lördagen, där Häman Aktell vilade under den sista perioden på grund av lite skadekänningar i – just det, ljumsken – toppar Umeå-laget Hockeyallsvenskan med fem poäng före jagande BIK Karlskoga på andraplatsen. Hockeyvardagen i södra Västerbotten har varit som natt och dag jämfört med tidigare år, där tidigare upphajpade upplagor av ”Löven” ofta lämnat den trogna Umeåpubliken besvikna.

Den här säsongen är det en annan känsla i A3 Arena.

– Vi har stundtals spelat riktigt, riktigt bra och även när vi inte spelar vår bästa hockey brukar vi ändå hitta ett sätt att vinna matcherna på. Det gäller bara att vi kan hålla uppe det här så kommer det nog att bli en fortsatt rolig säsong här, säger Häman Aktell.

"ROLIGT ATT SPELA HOCKEY JUST NU"

För egen del har det blivit nio poäng (4+5) på 30 matcher i Björklöven-dressen den här säsongen för Häman Aktell. Den spelskickliga backen har tagit många kliv framåt i sin utveckling under hösten, något som inte minst syns på hans istid.



Förra säsongen snittade han 14 minuter per match, den här säsongen är den siffran uppe i 19 minuter – tredje mest av samtliga backar i serieledaren.

– Det har känts jättebra. Jag har fått bra förtroende av ”Jocke” ( Joakim Fagervall) vilket gjort att jag tagit ytterligare kliv i min utveckling. Det är roligt att spela hockey just nu.

– Jag har fått en till sommar i kroppen vilket gör att jag orkar spela uppemot 20 minuter per match. Det är så klart lite roligare att spela när man får vara inne på isen så mycket som jag ändå fått, så det känns jättebra och jag är nöjd med de kliven jag tagit.

Joakim Fagervall.Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



"HAN KAN BLI HUR BRA SOM HELST"



Björklöventränaren Joakim Fagervall ser stora skillnader på Häman Aktell den här säsongen jämfört med fjolårssäsongen.

– Jag tycker att han har lyft sitt spel, framförallt i bedömningarna ute på isen. Han har alltid haft de spelmässiga verktygen, men just i bedömningarna när han ska kliva på, när han ska kliva tillbaka… Där har han blivit mycket stabilare, säger Fagervall.

– Men den absolut största skillnaden på Hardy i år jämfört med i fjol är att han är betydligt mer vältränad. Hans kvalitéer på banan har han alltid haft, enda sedan han var väldigt ung. Men han är mer tränad idag än när han kom till oss och under den där sista perioden i Skellefteå där han var mest skadad. Nu är han mer komplett i kroppen.

Fagervall gör dock ingen hemlighet att Häman Aktell fortfarande har en bit att vandra när det kommer till den fysiska biten.

– Det är inget att hymla om. Men med det kommer han fortsätta ta kliv framåt. Är du inte trött hela tiden på isen kommer du ta mer rätta beslut och där har det även varit en stor skillnad i år. Han har inte lärt sig så otroligt mycket mer rent speltekniskt, utan ett års erfarenhet från allsvenskt spel plus att han är mer tränad har gjort honom till en bättre back i dag.

Hur bra kan Hardy bli, tror du?

– Hans absolut största potential är absolut hans verktygslåda. Sen måste det även finnas en träningsprodukt i honom som vill ta honom framåt. Det är egentligen den som bestämmer hur långt han kan gå. Den egna drivkraften är helt avgörande och jag tycker att jag ser mer och mer av det. Nu är han hel och kan träna ordentligt.

– Annars är det där som begränsningarna finns – hur mycket tid han är beredd att lägga ned. Han har alla förutsättningar till att bli hur bra som helst. Han har tekniken, han har passningsspelet, han har ett bra skott, han är rörlig och fin… Det är träningen som är nyckeln. Han har flera års träning kvar innan han är på topp. I hans fall gäller det bara att vara lugn och fin. Jag tror han mår ganska bra i sin tillvaro just nu, med att vara skadefri och med mycket speltid. Han har blivit mycket mer manlig i sitt spel.

***

Kanske är det inte att ta för stora ord i munnen när man säger att Häman Aktells hockeyliv leker just nu? Visst, det går alltid göra ett mål till, slå en assist till. Men allt det är egentligen av mindre värde. Huvudsaken för Hardy Häman Aktell just nu är att han ens kan spela hockey.

Det var inte alltid en självklarhet.

Laget vinner – Hardy är frisk. Inte så mycket att klaga på, menar han själv. Nu vill 21-åringen vara med och frälsa den just nu kokande hockeystaden och föra upp laget till SHL.

– SHL är slutmålet och det är något alla här i Umeå tror på. Det hade varit sjukt mäktigt att ta klivet upp med en klubb som ”Löven”. Hela Umeå kokar just nu, så det hade varit helt magiskt, avslutar Häman Aktell.