Elias målskytt - men rånades på ett andra mål

– Vi var inte bra, säger Vancouvercoachen Travis Green.

Elias Pettersson matade på sex skott på mål i natt och tre av dem hade tydlig utgång på matchen. Först avlossade han ett skott som Marc-André Fleury räddade, men på returen kastade sig den svenske stjärnan fram och stötte in pucken liggande.

Det målet var hans 14:e för säsongen och betydde 1-1, bara fyra minuter in på den första perioden.

Men Pettersson kunde mycket väl - ja, han borde till och med - ha gjort ett andra mål i matchen också. Centerstjärnan hade öppet mål från mycket nära håll, men fick en felträff samtidigt som Marc-André Fleury var blixtrande snabb i sina reaktioner och räddade. I det läget stod det 4-2 till Vegas så ett mål av Elias där hade kunnat göra att matchen fick en helt annan utgång än den 6-3-seger det blev för Golden Knights till slut.

Elias Pettersson didn't get all of it, but Marc-Andre Fleury comes up BIG here. #VegasBorn pic.twitter.com/e48IQL5OY5