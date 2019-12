Förre NHL-spelaren död - blev 50 år

Tsyplakov draftades av Los Angeles Kings, och spelade 331 matcher i NHL. Vitryssen tillhörde även Buffalo under hans tid i Nordamerika. Nu kommer beskedet att Vladimir Tsyplakov har avlidit. Han blev blott 50 år gammal.

Tsyplakov avslutade sin karriär säsongen 2004/2005, och spelade 68 landskamper för sitt Vitryssland. Han representerade sitt land i två olympiska spel.

Vladimir Tsyplakov, a Belarusian hockey player who spent six seasons in the NHL with the @LAKings and the @BuffaloSabres, has died at age 50.https://t.co/7AiOpQ7v50