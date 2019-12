KLART: Efter spekulationerna – nu är Taylor Hall trejdad

New Jersey Devils

Taylor Hall har ställts utanför New Jersey Devils två senaste matcher mot Colorado och Arizona på grund av de intensifierade bytesförhandlingarna som Devils ingått i.

I början av december började uppgifter göra gällande att Devils var öppna för att trejda Hart Trophy-vinnaren, som blir unrestricted free agent till sommaren, och sedan dess har det gått fort.

"EN AV DE BÄSTA SPELARNA I VÄRLDEN"

Under sena måndagskvällen, svensk tid, stod det klart att Halls sejour i New Jersey Devils var över. Ny klubbadress blir Arizona Coyotes som i sin tur skickar forwarden Nick Merkley, centern Nate Schnarr, backen Kevin Bahl, ett villkorligt förstarundeval i draften 2020 samt ett villkorligt tredjerundeval i draften 2021. Förutom Hall får Arizona även forwarden Blake Speers.

– Taylor Hall är en av de bästa spelarna i världen. Han är en Hart Trophy-vinnare, en speluppläggare i toppklass och en av NHL:s mest talangfulla forwards, säger Arizonas general manager John Chayka till klubbens hemsida.

– Vi är exalterade över att plocka in Taylor till vårt lag då vi fortsätter på vårt uppdrag att ta en Stanley Cup hem till Arizona.

TREDJE NHL-KLUBBEN

Hall, som draftades som första spelare totalt i NHL-draften 2010, har stått för 25 poäng på 30 matcher för Arizona den här säsongen. 2018 vann han Hart Trophy, priset som delas ut till ligans mest värdefulle spelare.

Coyotes blir Halls tredjed klubbadress i NHL, då han förutom Devils tidigare spelat i Edmonton Oilers i sex säsonger.