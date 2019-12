Nu kommer lillebror Broberg: "Vore kul att köra med brorsan"

I artikelserien Talang 2020 träffar Ronnie Rönnkvist spelarna som utgör svensk ishockeys framtid. I dag möter ni JVM-backen Philip Brobergs lillebror Marcus, som börjat göra sig ett egen namn på den svenska juniorscenen i AIK:s färger.



SOLNA (HOCKEYSVERIGE.SE)



Philip Broberg har klivit fram som en av Sveriges mest lovande backar. Till vardags spelar han i Skellefteå och är draftad av Edmonton i NHL. Igår samlades han tillsammans med övriga J20-landslaget i Uppsala inför Junior-VM i Tjeckien. 18-åringen från Örebro har dessutom en lovande lillebror. Det handlar om 16-åriga Marcus Broberg.



Även om Marcus Broberg spelar i AIK sedan 2018 och hans storebror spelat i klubben under knappt två säsongen var det i Örebro allt tog fart.

- Jag tror jag var fyra år gammal första gången jag gick på is. Sedan blev det i Örebro Ungdom som jag började spela. Farsan (Mattias) var tränare, berättar Marcus Broberg då vi slagit oss ner på en av alla Juicebarer på Mall of Scandinavia.

- Där spelade jag fram till U16, innan det blev Örebros riktiga U16 elitlag.

Örebro är för många starkt förknippat med fotboll och bandy. I alla fall en av sporterna har även Marcus Broberg varit aktiv.

- Ja, jag körde mycket fotboll och hockey, men det var ganska enkelt att välja hockeyn eftersom jag inte var speciellt bra i fotboll. Jag är inte heller den vassaste på fotbollscirkeln nu med laget.

- Det var i Sturehov jag och brorsan lirade fotboll. Farsan var tränare där också, säger 16-åringen med ett skratt.



Hur stort skulle du säga att intresset för hockeyn är i Örebro idag?

- Ganska stort. Jag vill påstå att det vuxit ännu mer nu. Det märks att deras hockeygymnasium har blivit större och man tar in fler spelare utifrån, men det kändes inte lika stort då jag var liten.



Foto: Ronnie Rönnkvist.

Givetvis var drömmen hos en ung Marcus Broberg att en dag ta klivet in i Örebros A-lag.

- Ja, så var det. Det enda jag ville vara komma upp i A-laget och köra där.

"HAN HAR HJÄLPT MIG MYCKET"

Det är två år mellan Philip och Marcus Broberg. Uppväxten i Örebro kantades givetvis då av hockey och landbandy på gatan utanför. Men dom var långt ifrån ensamma om matcherna som spelades under gatubelysningen.

- Det var framförallt väldigt mycket inlines på trottoaren. Vi stod också mycket på skottrampen.

- Vi har faktiskt fått byta garageporten eftersom den har gått sönder två, tre gånger. Det var ju något dom klagade på när vi skulle sälja huset.

- Vi spelade mycket med våra grannar eftersom vi bodde i ett område där tre hockeyfamiljer bodde. Det går bra med hockeyn för dom som var med från andra familjerna. (Erik) Norén har gjort A-lagsdebut i SHL. Sedan var även (Douglas) Byrkjeland med. Det är riktigt kul att se hur bra det gått för dom. Det var mycket tjafs mellan oss, en tackling och sedan var trashtalket igång.

- Min bästa kompis, Gustav Norén, är i Västerås nu och det går bra för honom också. Han och jag har en jättebra kontakt och det var ofta han och jag mot våra storebrorsor.

Hur tajta har du och Philip varit genom åren?

- Vi har såklart snackat mycket hockey vid matbordet. Mest är det skojsnack, men också en hel del seriöst när det kommer till hockeyn. Vi pratar med varandra om vad vi kan göra bättre och utveckla.

- Han har hjälpt mig mycket i min utveckling och är såklart en jag kan se upp till. Det har gått superbra för honom, vilket är jätteroligt att se. Att han gick i förstarundan i draften är verkligen mäktigt.

- Att se honom har fått mig att förstå vad som krävs för att kunna utvecklas, det här med extraträning och allting.

"AIK SOM GÄLLER FÖR MIG"

I en intervju med hockeysverige.se berättade Philip Broberg att han tackade nej till spel i den kanadensiska juniorligan OHL. Lillebror Marcus har inte heller några direkta tankar på att åka över till USA eller Kanada för att spela juniorhockey.

- Nej, det AIK som gäller för mig. Jag får mycket förtroende där och det är en jättebra förening.

Philip Broberg flyttade till Stockholm ett år innan Marcus och övriga familjen flyttade till Solna.

- Han bodde själv ett år, men hela familjen hade intresse av att flytta till Stockholm, en större stad och så vidare. Morsan arbetade redan nästan i Stockholm och pendlade hela tiden. Pappa jobbade också nära så det blev ganska naturligt för hela familjen.

- ”Fille” bodde ju själv men då kunde vi istället bo tillsammans ett år, vilket var vad vi ville. Då visste jag också att AIK hade jättebra NIU-träningar. Då blev det ett ganska enkelt beslut.



Philip Broberg i AIK-tröjan. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Marcus Broberg gör ingen hemlighet av att han trivs i AIK.

- Det har varit riktigt bra. Jag spelade i U16 förra säsongen och det gick bra i det laget. Den här säsongen har det gått superbra i J18.

Hur har det varit att bo i Stockholm?

- Det är större, men Örebro är inte så litet som man kan tro. Dom i U16 förra året frågade om vi ens hade ”MAX” (Hamburgekedja) i Örebro. ”Klart vi har MAX” ha ha… Dom verkade tro att Örebro är en håla.



Vad saknar du mest från Örebro?

- Kompisarna såklart. Annars det här med att dom en plan där man spelar bandy. Där kunde vi alltid åka allmänhetens på vintern. Vi kunde dra dit efter skolan med ett stort gäng för att köra smålagsspel. Det var riktigt roligt.

- Jag tror det här gett mig mycket som hockeyspelare också, att träna extra och allt sådant gör en bättre. Att bara leka med en puck ger ett bättre spelsinne och man lär sig hitta dom här öppnande passningarna.



Skulle du säga att spelsinnet och hitta öppnande passningar är din styrka som hockeyspelare?

- Jag skulle säga att det är min spelförståelse och att jag är rörlig i skridskoåkningen. Jag och brorsan har kört mycket egenträning med skridskoteknik som har gett utdelning.

EN TUNG SÄSONG FÖR AIK

AIK:s J18-lag hade inledningsvis Emil Alengård som coach, men när klubbens A-lag hade det tungt fick han kliva upp där som assisterande tränare till först Jussi Salo och sedan Bobbo Simensen.

- Han var en jättebra coach och hade bra övningar. Klart att det var lite jobbigt när vi inte hade någon coach under ett tag. Då fick Jonathan (Westerlund) ta laget själv. Sedan kom Johan (Olsson) in. Han har gjort det jättebra han också.

Det går knackigt för A-laget, märks det av även nere i ungdomsverksamheten?

- Nej, inte alls. Klart att det är väldigt synd att det går dåligt för dom, men det påverkar inte oss alls. Det är mer att det ger oss möjligheter uppåt eftersom det har blivit att dom måste satsa mer på juniorer. Det gör att folk får känna på bättre nivåer.

- Det här gör då också att J20-laget blir bättre eftersom spelarna där fått testa på A-laget.



Vad är din målbild med hockeyn?

- Att komma till NHL. Vinna OS-guld, VM-guld… Det är målet.

"KAN INTE GLIDA RUNT"

Hur ska du ta dig hela vägen dit?

- In i gymmet och köra, gnugga extra, vilket är det som behövs. Men också att vilja bli bäst. Jag kan inte glida runt och bara tro det kommer att hända. Jag måste själv ta tag i det. Det är då det blir skillnad.



"Jag kan inte glida runt och bara tro det kommer att hända". Foto: Ronnie Rönnkvist.



Är du beredd att lägga ner det arbetet?

- Ja, det är jag verkligen (svaret kommer blixtsnabbt).



Philip Broberg är draftad av Edmonton, men själv har han ännu inte funderat speciellt mycket över sitt eget draft-år.

- Det är tre år kvar till dess så det är långt kvar. Det är inte så att jag riktigt börja tänka på det. Skulle det hända att jag blir draftad så skulle det vara helt fantastiskt och det skulle vara en jättebra möjlighet för mig att komma till NHL.

Om Edmonton ringer säger du inte nej antar jag?

- Nej, det vore kul att få köra med brorsan, avslutar Marcus Broberg med ett skratt.