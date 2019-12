Ryske talangen närmar sig NHL-spel

Montreal Canadiens valde CSKA Moskvas backtalang Aleksandr Romanov som 38:e spelare totalt i NHL-draften sommaren 2018. Sedan dess har 19-åringen vuxit ut till en ordinarie back i det ryska storlaget och har den här säsongen spelat 33 matcher för den ryska huvudstadsklubben.

Canadiens har följt Romanovs utveckling noga och lär vara nöjda med vad de sett av honom, för nu försöker de locka över honom till Nordamerika inför nästa säsong.

När Canadiens general manager Marc Bergevin mötte upp presskåren under måndagskvällen, svensk tid, meddelade han att det "fanns en god chans" att Romanov skulle spela i Montreal nästa säsong.

Bergevin har varit och besökt Romanov under säsongen och ska då ha fått indikationer att 19-åringen är sugen på att göra flytten över till Nordamerika inför nästa säsong.

Backen blev i dagarna uttagna till den ryska JVM-truppen. Han fanns även med i fjolårets ryska lag, då han stod för åtta poäng (1+7) på sju matcher för Ryssland som knep bronset i turneringen.

Marc Bergevin a dit que, après des rencontres en Russie, il y a de bonnes chances que Alexander Romanov vienne à Montréal la saison prochaine.



Marc Bergevin says following meetings in Russia, there is a good chance Alexander Romanov will be in Montreal next season.#GoHabsGo