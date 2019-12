Stjärnan skadad – då kan svenske backlöftet göra NHL-debut

Torontos stjärnback Tyson Barrie träffades av ett skott i fotledstrakten i helgens segermatch mot Edmonton Oilers och tvingades kliva av redan i den första perioden.

Barries skadeläge är i dagsläget oklart, vilket gör att Toronto nu väljer att agera. Under måndagseftermiddagen meddelade Leafs därför att man valt att kalla upp det svenska backlöftet Timothy Liljegren från AHL-laget Toronto Marlies.

Liljegren har inte tidigare spelat i NHL för Maple Leafs under sina två och en halv säsonger i Leafs organsiation. Det innebär att 20-åringen skulle kunna göra NHL-debut under natten mot onsdag, då Leafs ställs mot Buffalo på hemmais.

Samtidigt meddelar Leafs att även Liljegrens backkollega Martin Marincin kallas upp från Marlies.

Liljegren har tidigare spelat SHL-hockey för Rögle innan han inför säsongen 2017/18 tog steget över till den nordamerikanska hockeyn. 20-åringen har skrapat ihop 45 poäng på 111 matcher i AHL under sina år i ligan.

The @MapleLeafs have recalled defencemen Martin Marincin and Timothy Liljegren from the @TorontoMarlies (AHL) on an emergency basis. pic.twitter.com/nA0nGdwXzI