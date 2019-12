Jättetalangen skickas ned i AHL - efter långa formsvackan

Mittelstadt flyttas ner till Buffalos farmarlag Rochester efter att bara ha gjort två poäng på de senaste 21 matcherna. Talangen, som valdes i förstarundan av Buffalo 2017, får rikta in sig på AHL-spel.

Draftåttan Casey Mittelstadt har bara fått ihop nio poäng på 31 matcher den här säsongen, och har varit petad dom två senaste matcherna. Han är lagkamrat med den svenska draftettan Rasmus Dahlin.

We have assigned forward Casey Mittelstadt to @AmerksHockey.