Kom direkt från utvisningsbåset - då blev Ekholm hjälte

– Jag visste att jag hade benen och att de inte hade det, säger svensken.

Litegrann i skymundan ligger Mattias Ekholm bra till för att slå sitt eget målrekord under en säsong. Rekordet är från säsongen 17/18 då svensken satte dit tio mål. Nu har han nått halvvägs dit, på bara 31 matcher.

I natt blev backen dessutom hjälte i Nashvilles 5-2-vinst mot New York Rangers. Bara sekunder efter att han suttit utvisad kom Mattias Ekholm fri - och satte matchavgörande 3-1. Från olycksman till hjälte på ett par minuter, alltså.

– Jag kom ut på isen och vi fick pucken. Jag skrek på (Nick) Bonino och han slog en fenomenal passning. Jag visste att jag hade benen och att de inte hade det. Någonstans där började jag tänka att jag kanske kunde få ett friläge - och som tur är fick jag det, konstaterade han.

Out of the box 🚪

Down the ice ➡

Score a goal 🚨#Preds | #NSHvsNYR pic.twitter.com/YrT61hs2wr