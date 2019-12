Nytt rekord – så många svenskar har aldrig spelat i NHL tidigare

Det är fler svenska NHL-spelare än någonsin tidigare den här säsongen. Det står klart efter nattens matcher i ligan.

När Ottawa Senators föll med 1–6 mot Florida Panthers i natt spelade backen Andreas Englund sin första NHL-match den här säsongen. Han blev svensk nummer 98 att vara ombytt i ligan. När Columbus Blue Jackets sedan besegrade Washington Capitals med 3–0 gjorde Kevin Stenlund säsongsdebut i NHL för Blue Jackets. Han blev svensk nummer 99.

Det gamla rekordet på 98 svenskar i NHL under en och samma NHL-säsong är därmed överträffat. Både i fjol och under säsongen 2017/18 spelade det just 98 svenskar i ligan totalt, enligt siffror från eliteprospects.com.

Andelen svenskar i NHL ligger på drygt tio procent av det totala antalet spelare i ligan. Det gör Sverige till den överlägset största producenten av NHL-spelare i Europa. Varken Finland (45) eller Ryssland (43) har haft hälften så många spelare som Sverige i ligan den här säsongen.

Strax under 50 procent av spelarna i NHL är från Kanada medan runt en fjärdedel är amerikaner.

FRÅN 22 SVENSKAR TILL DRYGT 100 PÅ 30 ÅR

Antalet svenskar i NHL har ökat kraftfullt på senare år.

Säsongen 1989/90 fick 22 svenska spelare istid i NHL.

Tio år senare, 1999/2000, hade antalet blågula NHL-spelare mer än fördubblats. Då var de 46.

2009/10 fanns det 54 svenskar med istid i världens bästa liga.

För fem år sedan, 2014/15, noterades 78 svenskar för NHL-matcher.

Och nu, 2019/20, kommer Sverige inom kort att passera tresiffrigt antal spelare i NHL för första gången under en och samma säsong. Just nu finns tre svenskar uppkallade från AHL till NHL som ännu inte säsongsdebuterat för respektve klubb. Det handlar om backarna Anton Lindholm, Colorado, och Timothy Liljegren, Toronto, samt centern Lukas Vejdemo, Montréal.