Skellefteå starkast i rivalmötet – straffade Luleå

Luleå – Skellefteå 2–3 efter straffar (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1)

Luleå: Juhani Tyrväinen, Daniel Sondell

Skellefteå: Robin Alvarez (2), Tuomas Kiiskinen (avg. straff)

Det var uppdukat för hockeyfest i Norrbotten när serieledaren Luleå välkomnade rivalen Skellefteå för ett stekhett rivalmöte. Första perioden blev däremot långt från någon hockeyfest, då det bara avlossade nio skott totalt under de inledande 20 minuterna. Ett av dessa letade sig in i mål, då Robin Alvarez lyckades lirka in 1–0 till gästerna efter sju minuters spel.

Luleå tog över matchbilden i den andra perioden, men trots det så kunde Skellefteå utöka ledningen till 2–0 – även den här gången genom Robin Alvarez. Tvåmålsledningen såg ut att hålla sig perioden ut, men med sex sekunder kvar av mittperioden lyckades Juhani Tyrväinen styra in 1–2-reduceringen för norrbottningarna.

Ett Luleåmål hände i luften hela den tredje perioden och med drygt fem minuter kvar av slutperioden så lyckades Daniel Sondell kvittera genom ett smått slumpartat mål. Matchen gick sedan vidare till förlängning och sedermera straffar, där Skellefteå kunde dra det längsta strået och plocka med sig extrapoängen hem till norra Västerbotten.

Djurgården – Brynäs 6–0 (1–0, 4–0, 1–0)

Djurgården: Marcus Högström (3), Dick Axelsson (2), Henrik Eriksson

Brynäs:



Djurgården fullkomligt körde över Brynäs i klassikermötet på Hovet under tisdagen.

Trots stort skottövertag (11–2) i den första perioden fick hemmalaget nöja sig med en 1–0-ledning. Det var i stället i den andra perioden det skulle lossna ordentligt för hemmalaget, då man kunde gå ifrån till en 4–0-ledning efter ytterligare ett mål av Axelsson samt två mål av Marcus Högström – hans två första mål för säsongen.

När sedan Henrik Eriksson utökade Djurgårdens ledning till 5–0 fyra minuter från mittperiodens slut fick Joacim Eriksson lämna över målvaktssysslan till Samuel Ersson, som kom in och räddade 12 av 13 skott i matchen.

Matchen slutade till slit 6–0 efter att Marcus Högström fått fullborda sitt hattrick i matchens slutskede. Karri Rämö stoppade samtliga 18 skott som Brynäs sköt på mål och höll sin första nolla i SHL-karriären.

HV71 – Malmö 1–4 (0–0, 0–0, 1–4)

HV71: Alexander Bergström

Malmö: Matias Lassen, Matias Myttynen, Frederik Storm, Jesper Jensen Aabo

Efter två mållösa perioder lossnade det ordentligt i slutakten i Jönköping. 55 sekunder in i den tredje perioden gav Matias Lassen Malmö ledningen, men kort därefter kunde Alexander Bergström kvittera gästernas ledning.

Detta var dock Malmös kväll. En annan Matias, finländaren Myttytnen, ordnade 2–1 till skåningarna i spel fem mot fyra och när Frederik Storm stod för 3–1 drygt fem minuter ifrån slutet var det tack och godnatt för hemmalaget.

HV71 tog ut målvakten Jonas Gunnarsson i ett sista desperat försök att få in en kvittering, men det hela resulterade i stället i att Jesper Jensen Aabo kunde pricka in 4–1 i den tomma kassen. I och med segern klättrar Malmö upp på niondeplatsen i SHL, medan HV71 alltjämt ligger kvar på femteplatsen.

Oskarshamn – Rögle 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)

Oskarshamn: Joakim Thelin

Rögle: Kodie Curran (2)

Christoffer Rifalk lämnade Oskarshamn som en vinnare i våras. När han i kväll var tillbaka i sin gamla hemmaarena lämnade han återigen som en vinnare.

Röglemålvakten stoppade 27 av 28 skott som Oskarshamn skickade mot honom när Rögle kunde vinna den tuffa bortamatchen i Småland med 2–1 efter att Rögles stjärnback Kodie Curran stått för två mål i spel i numerärt överläge.

I och med förlusten ligger Oskarshamn alltjämt sist i SHL-tabellen, medan Rögle befäster sin sjätteplats.

Örebro – Leksand 4–2 (2–0, 0–2, 2–0)

Örebro: Aaron Irving (2), Jordan Boucher, Mathias Bromé

Leksand: Spencer Abbott, Martin Karlsson

Publiken i Behrn Arena bjöds på en rikigt svängig match. Örebro gick upp i en 2–0-ledning i den första perioden, men fick se sin ledning kvitteras i mittperioden då Leksand stod för två mål genom Spencer Abbott och Martin Karlsson.

Hemmapubliken skulle dock få lämna matchen med ett leende på läpparna. I den tredje perioden lyckades nämligen hemmalaget återta ledningen genom Aaron Irving som med sitt andra mål för kvällen återigen satte Örebro i förarsätet.

Leksand chansade och tog ut Axel Brage i ett försök att åstadkomma en kvittering, men istället kunde Örebros Tre Kronor-forward Mathias Bromé pricka in slutresultatet 4–2. Örebro går upp på tredje plats i SHL i och med segern samtidigt som Leksand alltjämt kämpar på fel sida kvalstrecket.

Växjö – Frölunda 4–2 (3–1, 1–1, 0–0)

Växjö: Richard Gynge, Pontus Holmberg, Casey Bailey, Martin Lundberg

Frölunda: Ryan Lasch, Joel Lundqvist



Pang, pang, pang!

På sina fyra första skott lyckades Växjö göra tre mål på Frölundamålvakten Johan Mattsson och skakade Frölunda ordentligt under den första halvan av den första perioden. Frölunda skulle dock hämta sig genom först en sen reducering i den första perioden genom Ryan Lasch innan Joel Lundqvist kunde trycka in ytterligare en reducering halvvägs genom mittperioden.



Martin Lundberg lyckades dock grusa gästernas upphämtningsförsök, då han med sitt tredje mål för säsongen kunde utöka ledningen till 4–2 i spel fem mot fyra.

Lundbergs 4–2-mål visade sig även bli matchens sista, vilket innebär att Växjö kämpade sig förbi Brynäs i tabellen och seglar upp på en tiondeplats. Frölunda å sin sida halkar ned till fjärdeplatsen i SHL-tabellen.