USA får NHL-meriterad JVM-förstärkning

De senaste dagarna har vi nåtts av beskeden att NHL-meriterade Rasmus Sandin och David Gustafsson kommer till spel för Juniorkronorna i den stundande JVM-turneringen i Tjeckien.

Sedan tidigare har även NHL-forwarden Barrett Hayton fått klartecken från Arizona att han släpps till den prestigefyllda turneringen för att representera Kanada.

SPELAT NIO NHL-MATCHER

Nu kommer nästa NHL-meriterade namn loss till turneringen. Under tisdagseftermiddagen meddelade New York Islanders att man släpper sin forwardstalang Oliver Wahlstrom till det amerikanska laget under den en och en halv veckor långa turneringen.

Wahlstrom har spenderat den största delen av säsongen i farmarlaget Bridgeport, men har under hösten även fått chansen att spela nio NHL-matcher för Islanders.

19-åringen, som har en svensk pappa, blir därmed den andra spelaren i USA:s trupp med svenskt ursprung. Även Kjell Samuelssons son Mattias Samuelsson finns med i den amerikanska truppen.