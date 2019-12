Den udda förfrågan tog backen tillbaka till hockeyn

UPPSALA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under sommaren fick Martin Gudmundsson ett meddelande på Instagram. Där stod det att tidigare VM-spelaren Nikolaj Belov ville komma till klubben för att provträna. Normalt sett brukar idrottsklubbar avfärda sådana förfrågningar, men Almtuna tänkte annorlunda.

Klubben lät Belov komma på en try-out och i mitten av augusti stod det klart att han fick ett kontrakt gällande över säsongen. Till saken hör att han inte hade spelat hockey på två säsonger inför ankomsten till Uppsala. Det blev ett milt sagt lyckat drag och idag är han en av Hockeyallsvenskans bästa backar.

– Jag började spela hockey i CSKA Moskva. Anledningen till att jag började spela? Pappa spelade hockey, ni vet på sommaren spelade man fotboll och på vintrarna hockey, berättar 32-åringen på en blandning av engelska och ryska då vi slagit oss ner i Almtunas omklädningsrum med KHL-mästaren från 2015.

Vem var din förebild då du växte upp hemma i Moskva?

– (Darius) Kasparaitis. Han var en bra back med bra tacklingar och skridskoåkning. Även (Vladimir) Konstantinov var en skicklig back.

Foto: Ronnie Rönnkvist



"HADE INTE ÄTIT TILLRÄCKLIGT MED MAT"

Efter att ha spelat i en del mindre klubbar och i Dynamo Moskvas andralag fick Nikolaj Belov chansen i KHL säsongen 2008/09 då han spelade för Neftechimik Nizjnekamsk.

– Debuten var en stor match för mig med mycket tacklingar och tufft spel. Allt gick väldigt fort. På den tiden var det inte som idag, att man inte fick sticka klubban under motståndaren och haka. Det gjorde att allt var mycket tuffare för mig eftersom jag var väldigt smal då jag var yngre. Jag hade inte ätit tillräckligt med mat för att bli som jag är idag, säger Nikolaj Belov med ett skratt.

– Jag var väldigt nervös varje gång jag var på isen den säsongen, men det blev bättre säsongen efter samtidigt som jag byggde på min kropp lite mer.

Den ryska backen debuterade i landslaget under Sweden Hockey Games 2009, men han har även ett VM på sin cv då han spelade tillsammans med Ilja Kovaltjuk, Alexander Radulov, Aleksandr Ovetjkin, Alexei Morozov, Maxim Afinogenov, Jevgenij Nabokov med flera.

– Det var stort, publiken, fansen… Jag gillade det verkligen. Varje gång jag var på isen var jag glad och varje morgon jag vaknade under den turneringen hade jag ett leende på läpparna. Innan turneringen hade vi varit både i Kanada och Finland för att träna. Sedan var (Jaromír) Jágr med i den turneringen vilket var kul.

– Vi hade ett bra lag, men det var inget vinnande lag, vilket var sorgligt.

Coach för det ryska laget var Viacheslav Bykov vilken Belov uppskattar mycket.

– Han var även coach för Salavat Julaev och hade väl då sett mig i någon match. Han är en bra man och en väldigt bra coach.

"IBLAND VAR DOM LITE LATA"

En av spelarna Nikolaj Belov spelat med i Ryssland är Tony Mårtensson som han idag är lagkamrat med i Almtuna.

– Vi träffades i SKA och vann Gagarin Cup tillsammans. Tony och Patrick Thoresen var bra kompisar. Skickliga på att dribbla och bra skridskoåkare, men ibland var dom lite lata, skrattar Belov.

– Tony pratade lite ryska, men vår coach, Sergej Zubov pratade bra engelska eftersom han spelat i NHL så han översatte åt Tony. Han är en bra kille. Här ses vi bara då vi tränar eftersom han bor en bit bort.

Du har inte spelat på två säsonger innan du kom hit till Almtuna, hur kommer det sig?

– Jag gjorde en liten operation i knäet och kom inte tillbaka till träningcampen säsongen efter. Därför missade jag även den.

Hur var det att då komma hit till Almtuna?

– Jag hade åkte skridskor fyra, fem gånger innan jag kom hit så första träningarna här var väldigt, väldigt tuffa. Coachen visade på engelska på en tavla vad jag skulle göra på träningen. ”You skate here, and then you wil stay here… ” ”What, repeat, repeat…???” ha ha…

– Linus Videll tränade med oss då och han pratar ryska bra så han hjälpte mig mycket och översatte åt mig första träningarna.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

TRIVS I UPPSALA – MEN HAR INGA VÄNNER

Det har så här långt blivit 24 matcher, tre mål och totalt sju poäng för den tuffa ryssen och han har kommit in i Hockeyallsvenskan-spelet riktigt bra.

– Det har fungerat bra och min kropp har kommit upp i 70 procent, vilket är bra. Martin frågar alltid hur jag känner mig i benen och huvudet, skrattar Belov som känner att han idag är i bra form.

– Ja, det blir bättre och bättre för varje match, säger 32-åringen och visar upp ett rejält blåmärke på ena benet efter en smäll han säger gjorde rejält ont. När vi frågar om han kunnat spelat fullt ut efter den smällen svarar han med glimten i ögat ”Yes, I'm russian”.

Hur trivs du här i Uppsala?

– Jag trivs bra men har inte direkt några vänner här i stan och mina barn bor kvar i Moskva. Överallt där jag ser är det cyklar så nu har jag också en cykel där det står ”Tillhör familjen Nikolaj Belov”, som avslutar med att berätta om att det finns en bra irländsk pub i stan som han vill ta med sina ryska vänner hemifrån till och att han älskar den svenska maten.