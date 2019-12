Efter AHL-succén – i natt sköt svensken första NHL-målet

Kevin Stenlunds formtopp i AHL gav honom en möjlighet i NHL när landsmannen Emil Bemström sattes upp på skadelistan av Columbus Blue Jackets tidigare i veckan.

Stenlund, som stod för poäng i tio raka matcher innan sviten bröts i söndags, spelade sin första NHL-match för säsongen under gårdagsnatten och fanns i natt återigen med i Blue Jackets laguppställning i bortamötet med Detroit.

"KANSKE INTE HUR JAG HADE DRÖMT"

Då kom också 23-åringens första mål i NHL. Drygt sju minuter in i mittperioden kunde Stenlund pricka in 3–3-målet i spel fem mot fyra efter att han överlistat Jonathan Bernier med stor hjälp av Detroit-backen Trevor Daley som styrde in Stenlunds passning bakom Detroit-målvakten.

– Det var kanske inte hur jag hade drömt om att göra mitt första mål, men den gick in och det var kul, säger Stenlund till Fox Sports.



Blue Jackets vann till slut matchen med 5–3 efter att Gustav Nyquist avrundat målskyttet med sju sekunder kvar av matchen. Nyquist stod även för ett assist i matchen och står nu noterad för 23 poäng på 34 matcher den här säsongen.

Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets 3–5 (2–2, 1–1, 0–2)

Detroit: Adam Erne 2 (2), Tyler Bertuzzi (12).

Columbus: Cam Atkinson (9), Oliver Bjorkstrand (10), Kevin Stenlund (1), Pierre-Luc Dubois (11), Gustav Nyquist (8).