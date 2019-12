Flyersfansen fina gest – hedrade Lindblom i natt

Under sena fredagskvällen kom det dystra beskedet att Oskar Lindblom drabbats av den ovanliga cancertypen Ewings sarkom, en typ av skelettcancer.

Sedan beskedet kom har Lindblom överrösts av kärlek i sociala medier och under gårdagen träffade den svenske centern sina lagkamrater i Flyers för första gången sedan att laget gick ut med nyheten förra veckan.

– Han var vid gott mod, skriver Philadelphia Inquirer-reportern Sam Carchidi på Twitter.



Under natten spelade Flyers sin första hemmamatch sedan Lindbloms cancerbesked och supportrarna var inte sena med att visa sitt stöd till den svenske 23-åringen.

Pappersark med texten "I Fight For Oskar" hade placerats ut på samtliga stolar i Wells Fargo Center inför nattens match mot Anaheim och laget värmde upp i svarta och lila tröjor för att uppmärksamma kampen mot cancer.

Under matchen visades ett videoklipp på Lindblom på jumbotronen i arenan, där sedan samtliga i publiken ställde sig upp och höll upp budskapet på pappersarket för att visa sitt stöd till svensken.

The Flyers give a tribute at the Wells Fargo Center in support of Oskar Lindblom 💜 #OskarStrong pic.twitter.com/RCoghYEIvI