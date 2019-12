Svensken oväntad matchhjälte för Maple Leafs – efter eleganta målet

De två första periodernas undermåliga spel grusade Buffalos segerdrömmar mot Toronto i natt. Hemmalaget kunde gå ifrån till en 3–0-ledning under de 40 inledande mintuerna efter bland annat två mål av superstjärnan Auston Matthews – hans 20:e och 21:a mål för säsongen.

I den tredje perioden klev svenskarna fram i rampljuset på allvar.

Först kunde Rasmus Dahlin ordna 1–3 efter att han bombat in reduceringen med ett slagskott från blålinjen. Bara ett par minuter senare kunde dock Dmytro Timashov sätta käppar i hjulen för Sabres upphämtningsförsök då han skrinnade sig fri och elegant kunde lägga in en backhand mellan benskydden på Linus Ullmark i Buffalo-målet.

Målet var Timashovs tredje för säsongen och betydde 4–1 till Leafs, ett mål som sedan skulle visa sig bli matchavgörande då Toronto till slut vann matchen med 5–3. 23-åringen står nu noterad för åtta poäng (3+5) på 23 NHL-matcher för Leafs den här säsongen.



Tyson Barrie breaks out the extra sauce to set up Dmytro Timashov. 🍝#IceSurfing pic.twitter.com/wRp3kXLonT