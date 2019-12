Storstjärnan kan bli historisk i natt

Jack Eichel säsong hittills har varit glimrande. Så glimrande att han nu är huvudfavorit till att vinna Hart Memorial Trophy (grundseriens MVP). Storstjärnan har hittills den här säsongen gjort 50 poäng (24+26) på 35 matcher och ligger femma i den totala poängligan.

I 17 raka matcher har Eichel stått för poäng och matchavgörande insatser för sitt Buffalo som med 23-åringen i laget nu på riktigt kan drömma om en slutspelsplats till våren. I natt gästar Buffalo Philadelphia i Wells Fargo Center. En poäng i den matchen från Eichel gör att han tangerar Gilbert Perreault gamla rekord från 1971 där han gjorde 31 poäng (10+21) under de 18 matcherna.

23-åringen har under sin 17 matcher långa poängsvit gjort 31 poäng (15+16) vilket är lika mycket poäng som legendaren Dave Andreychuk mäktade med under sina två långa poängsviter på 17 matcher i klubben säsongen 91/92 och 92/93. Det återstår att se om Jack Eichel kan skriva in sig i Buffalo Sabres historieböcker i natt.