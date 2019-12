Ersatte sjuke landsmannen – tog NHL-karriärens första seger

Tanken var att Anders Nilsson skulle vakta kassen när Ottawa Senators tog emot Nashville Predators under natten till fredag. Den svenske burväktaren insjuknade dock under dagen, vilket gjorde att Marcus Högberg fick kastas in i hetluften för Ottawa Senators.

Högberg hade förlorat samtliga starter i sin NHL-karriär innan nattens match, men i sin sjunde start fick Högberg äntligen smaka på segerns sötma.

Men det satt långt inne för Senators.

"HA BARA TÅLAMOD"

Hemmalaget hade en 4–1-ledning tidigt i den tredje perioden, men efter en stark forcering av Nashville gick matchen till förlängning. Väl i förlängningsspelet kunde Anthony Duclair frälsa hemmapubliken och skjuta 5–4-målet och således extrapoängen till Senators – samtidigt som han ordnade Högbergs första seger i NHL-karriären.

– Det var helt fantastiskt. Jag var väldigt glad i det ögonblicket, väldigt glad, säger Högberg.

– Jag sade till mig själv: "Ha bara tålamod". Jag försökte bara spela mitt spel och fokusera på nästa räddning. Idag var det min första seger, så det är något jag är väldigt glad över, säger Högberg till nhl.com.

Lagkamraterna i Senators var glada för Högbergs skull efter matchen.

– De lyckades komma tillbaka i matchen, men vi ville så klart vinna den här matchen för Högberg. Han har varit bra varje gång han fått chansen. Han har jobbat hårt och äntligen fick han ta sin första seger, säger Jean-Gabriel Pageau till TSN.

Ottawa Senators – Nashville Predators 5–4 (0–1, 3–0, 1–3, 1–0)

Ottawa: Colin White (3), Vladislav Namestnikov (8), Artem Anisimov (6), Brady Tkachuk (12), Anthony Duclair (20).

Nashville: Craig Smith (5), Rocco Grimaldi (6), Ryan Johansen (8), Roman Josi (11).