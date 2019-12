Det är inte mer än en dryg vecka kvar till det riktigt roliga drar igång. När första pucken släpps i Allettan. Men tyvärr kommer vi inte att få se några av de största stjärnorna från start.



Man skulle kunna säga att det är manfall bland stjärnorna inför Allettan. Flera av de riktigt stora profilerna kommer inte finnas på isen när serierna drar igång igen efter jul.



Piteå har ju till exempel hyrt ut sin största stjärna Magnus Isaksson till Skellefteå i SHL medan de har ett gäng pojkspolingar borta på JVM-uppdrag och dessutom har lagets storskytt Joakim Högberg dragits med skadeproblematik som så vitt jag förstår gör att en Allettan-start är i fara.



Det är sina två förmodligen bästa spelare Piteå får klara sig utan om även Högberg blir borta. Två herrar som burit offensiven i flera år. Riktigt tungt förstås.



Tungt är det också för Teg som under hösten haft en lysande leading line i Anton Tano, Elias Edström och Sebastian Manberg. Men i näst sista grundserieomgången drabbades Edström av en fraktur i armen som kommer att hålla honom borta en tid framöver.



Succélaget ska alltså kliva in i Allettan utan sin förstecenter. Tvåan i den interna poängligan. Prognosen lyder att han kanske kan vara tillbaka bortåt slutet av januari. Med andra ord går stora delar av Allettan förlorad.



Slutet av januari verkar också vara den preliminära prognosen för Nybros trollgubbe Fabian Ilestedt. Det verkar inte ha kommunicerats rakt ut vad det rör sig om för skada för spetsspelaren som under hösten bildat en grym kedja tillsammans med Sebastian Borg och Fredrik Strömgren, men ryktas om att det har något med handen att göra.



Och så har vi den otäcka historien med Max Lalander. Lindlövens målkung som efter en längre tids problematik efter en hjärnskakning fick åka till sjukhus och opereras efter att de upptäckt vätska i huvudet på honom. Där handlar det förstås om att först och främst komma tillbaka till en normal tillvaro snarare än att spela ishockey. En av ligans stora skarprättare saknas med andra ord på isen.



Visst är det trist att några av de riktigt stora stjärnorna och underhållarna inte är med när det roliga börjar.