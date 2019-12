Svenskbacken skickas ned till AHL efter åtta NHL-matcher

Efter att ha inlett säsongen i AHL-klubben Colorado Eagles fick Calle Rosén chansen i Colorado Avalanche i slutet av november.

Sedan dess har den tidigare Växjöbacken spelat åtta NHL-matcher, med två passningspoäng som facit, med Avalanche. Rosén har dock varit utanför laget i de två senaste matcherna – och nu meddelar klubben via sitt Twitterkonto att man valt att skicka ned 25-åringen till farmarlaget Colorado Eagles igen.

Rosén kom till Colorado i somras då han ingick i den trejd som tog den dåvarande Torontocentern Nazem Kadri till Avalanche i utbyte mot Alexander Kerfoot och Tyson Barrie.

25-åringen har tidigare spelat åtta NHL-matcher för Toronto.

We have reassigned Calle Rosen to the Colorado Eagles.#EaglesCountry #GoAvsGo pic.twitter.com/MNMcabV97Z