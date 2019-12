Chockbeskedet: Stjärnbacken kan lämna – mitt under säsongen

Ottawa Senators har kris på backsidan just nu då många av lagets ordinarie NHL-backar, såsom Dylan DeMelo, Nikita Zajtsev och Christian Wolanin är skadade.

Om laget utsätts för ännu fler skador kan NHL-klubben tvingas till flera drastiska drag för att plocka in backar till NHL-laget.

En av dessa är Olle Alsing i Djurgården.

– Vi är medvetna om skadesituationen vi har. Vid den här tidpunkten, om vi fortsätter att vara skadedrabbade så kan vi behöva kalla in Olle Alsing eller Lassi Thomson. Det är de två möjligheterna som vi antagligen kommer att titta på även fast vi har låneöverenskommelser med deras klubbar, det är möjliga lösningar, säger Ottawas general manager Pierre Dorion till TSN 1200 Ottawa.

Enligt uppgifter ska det dock ligga närmare till hands att lyfta upp 23-årige Olle Alsing till NHL före Lassi Thomson. Finländaren är nämligen bara 19 år gammal och gör sin första säsong som seniorspelare medan Alsing gör succé i SHL samt har fått chansen i Tre Kronor.

Djurgården kan bara hoppas att Ottawas backar håller sig friska, annars kan de tvingas tappa en av sina bästa spelare den här säsongen. Alsing har hittills stått för 15 pinnar på 26 matcher, lika många poäng som han gjorde på 49 matcher i fjol.

D Olle Alsing could also be in the mix at some point if the #sens unlucky run of injuries on blue line continues. Will not have DeMelo, Zaitsev nor Hainsey tomorrow. The 23-year-old, signed as a free agent, is playing on loan to Djurgardens in SHL.