Uppgifter: Svensken kräver en trejd

Det är TSN:s insider Darren Dreger som kommer med uppgifter om att Lias Andersson begär att få trejdas bort från New York till en ny klubb.

21-årige Andersson var en stor talang när han slog igenom i HV71 säsongen 2016/17. Säsongen därpå var han en av de största stjärnorna i Sveriges JVM-lag som vann silver. Andersson var då även kapten för Juniorkronorna. Senare samma säsong vann han även VM-guld med Tre Kronor.

I Nordamerika har forwarden dock haft svårt att etablera sig. På två och en halv säsong i USA har det bara blivit 66 matcher och nio poäng i NHL för Andersson som aldrig lyckats förtjäna en ordinarie tröja i New York Rangers.

Han spelar för tillfället i klubbens farmarlag Hartford Wolf Pack och verkar inte vara nöjd med sin situation inom Rangers då han nu uppges kräva en trejd.

Enligt Darren Dreger har Lias Andersson lämnat in en formell förfrågan om att få bytas bort från Rangers och han ska därför inte längre tillhöra laget. Enligt uppgifterna ska även Rangers general manager, Jeff Gorton, använda juluppehållet för att se över marknaden för att se vad klubben kan få i utbyte för Andersson.

