Klart: Här är stjärnorna som blir kaptener för All Star-lagen

All Star-helgen är ungefär en månad bort och under hösten har fansen fått rösta fram de fyra spelarna som ska vara kaptener för varsitt All Star-lag.

Atlantic Division kommer att ledas av David Pastrnak som leder NHL:s skytteliga med 28 mål. Tjecken kommer att vara All Star-kapten för första gången i karriären.

De övriga tre är samma kaptener som förra säsongen.

LIGGER I TOPP AV POÄNGLIGAN

Alexander Ovetjkin ska leda Metropolitan för tredje raka året, Nathan MacKinnon valdes ut som kapten för Central och för det fjärde året i rad kommer Connor McDavid att bära C:et för Pacific.

McDavid leder NHL:s poängliga med 61 poäng på 39 matcher medan MacKinnon ligger trea i poängligan och Pastrnak fyra. Ovetjkin är lite av det svarta fåret då han "bara" ligger på en 20:e plats i poängligan, den ryske storstjärnan ligger dock fyra i skytteligan.

De övriga 40 spelarna som kommer att delta i All Star-helgen kommer att väljas ut själva av NHL.