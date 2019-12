Lias Andersson avstängd utan lön

Lias Andersson och New York Rangers ser ofrånkomligen ut att vara på väg att gå skilda vägar. Under lördagen uppgav TSN:s Darren Dreger att den 21-årige svensken bett om att få bli trejdad från klubben som draftade honom som sjunde spelare 2017.

Nu har klubben dessutom stängt av Andersson sedan han lämnat klubbens farmarlag Hartford Wolf Pack i AHL efter att ha bett om trejden. Det rapporterar Larry Brooks på New York Post.

Lias Andersson has been suspended by Rangers after leaving Wolf Pack following trade request. NHL Roster freeze in effect through 12/27.