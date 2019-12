LISTA: 15 unga NHL-stjärnor med utgående kontrakt

Sommaren 2019 var det flera stora NHL-stjärnor som stod utan kontrakt långt in på lågsäsongen och det började diskuteras om offer sheets fram och tillbaka. Den kommande sommaren kan vi hamna i en liknande situation och Hockeysverige.se plockar här fram en lista på 15 spelare som kan bli RFA:s sommaren 2020.

Mikko Rantanen, Mitchell Marner, Sebastian Aho, Patrik Laine, Brayden Point, Brock Boeser.

Sommaren 2019 var det ovanligt många storstjärnor som länge gick utan kontrakt och där en lösning verkade hopplös under perioder.

Den kommande sommaren finns det flera spelare, om än inte lika stora stjärnor, som kan bli RFA:s till sommaren och hamna i en liknande situation.

Innan en spelare har blivit 27 år gammal eller spelat i NHL i minst sju år räknas den som restricted free agent. Det innebär att klubben som hade rättigheterna till spelaren den senaste säsongen fortsätter att ha det. Efter 27 års ålder, eller sju spelade NHL-säsonger, kan spelaren bli unrestricted free agent. Spelaren har då möjlighet att kliva ut på öppna marknaden när det kontraktet löpt ut och ta emot anbud från alla klubbar i ligan.

Här är 15 stjärnor som riskerar att bli restricted free agents till sommaren 2020:

Mathew Barzal, New York Islanders

Helt klart det allra största namnet på den här listan. 22-åriga Barzal har tagit NHL med storm sedan han anslöt till ligan 2017. Centerstjärnan vann Calder Trophy som Årets Rookie 2018 då han stod för 85 poäng på 82 matcher, senast en rookie nådde liknande höjder var 2006/07 när Jevgenij Malkin också stod för 85 poäng som rookie. Även den här säsongen ligger Barzal nära en poäng per match i snitt och han har tagit över som den stora stjärnan i Islanders efter att John Tavares lämnade. Räkna med att Barzal kommer få en saftig lön när det nya kontraktet skrivs.

Victor Olofsson, Buffalo Sabres

Den svenske skyttekungen har verkligen inte behövt någon acklimatiseringsperiod i NHL. Han har börjat leverera mål på löpande band direkt. Olofsson kan bli väldigt värdefull för Sabres för flera år framöver om han verkligen blir Jack Eichels vapendragare som han har visat att han kan vara. Duon kan komma att etablera ett powerplay som är fruktat i hela ligan, likt Washington Capitals gjort under det senaste decenniet. Olofsson lär kunna få bra betalt av Sabres när det nya avtalet ska kritas för med sina 34 pinnar på 37 matcher är svensken uppe och nosar på oerhört starka rookiesiffror och borde garanterat vara ett av tre namn som nomineras till Calder Trophy.

Matt Murray, Pittsburgh Penguins

Frågan är vilken nivå Murray håller egentligen. I sina två första säsonger som NHL-målvakt ledde han Pittsburgh Penguins till dubbla Stanley Cup-triumfer och ansågs vara ett så stort framtidslöfte att klubben offrade stjärnmålvakten Marc-André Fleury. Efter det har Murray inte riktigt lyckats bära Penguins på samma sätt. Den här säsongen har han bara 89,2 i räddningsprocent vilken inte är godkänt för en förstemålvakt i NHL. Hur påverkar detta hans kontraktsförhandlingar med Penguins?

Anthony Mantha, Detroit Red Wings

25-årige Mantha är talangen som aldrig riktigt nådde upp till sin potential, fram till nu (?). Målskyttet har han alltid haft men den här säsongen har kanadensaren börjat förbättra sitt helhetsspel samt att han nu levererar mer regelbundet. Har haft lite skadeproblem den här säsongen men snittar strax under en poäng per match i NHL:s sämsta lag. Tänk vad han skulle kunna åstadkomma i en bättre omgivning.

Dylan Strome, Chicago Blackhawks

22-åringen fick det aldrig att funka i Arizona men oj vilken utveckling han har haft i Chicago! Innan trejden under förra säsongen hade Strome gjort 16 poäng på 48 matcher – i Blackhawks har talangen stått för 75 poäng på 91 matcher. Han börjar nu visa upp varför han draftades som trea totalt 2015 samt var Kanadas största stjärna i JVM 2017.

Anthony Duclair, Ottawa Senators

Ännu en spelare som verkligen har lyft den här säsongen. Duclair gjorde succé i sin första säsong i Arizona Coyotes men lyckades aldrig återupprepa det. Nu har han dock slagit igenom på allvar. Hans bästa säsong målmässigt var 2015/16 då han sköt 20 matcher på 81 matcher. I Ottawa har han redan skjutit 21 mål – på bara 37 matcher. Han har därmed gjort lika många mål som storstjärnor som Connor McDavid, Nathan MacKinnon och Sebastian Aho. Hur länge kan han hålla i målsuccén?

André Burakovsky, Colorado Avalanche

Den 24-årige skåningen har nästan nått upp till sin poängskörd från i fjol – men i år har han spelat 40 färre matcher. Hans 24 pinnar på 33 matcher gör att han har ett otroligt starkt poängsnitt och om han fortsätter på liknande stil kommer han att krossa sitt personliga rekord. Burakovsky kan förmodligen bli den topp sex-forward som han spåddes bli han när draftades för flera år sedan.

Sam Reinhart, Buffalo Sabres

Det är faktiskt sjukt att tänka att Sam Reinhart gick tvåa i draften 2014, bakom Aaron Ekblad men framför storstjärnor som Leon Draisaitl, William Nylander och David Pastrnak. De senaste två åren har Reinhart dock visat den stjärna han kan vara. Med 30 poäng på 27 matcher den här säsongen är han en av Buffalos bästa spelare och känslan är att han fortfarande har mycket att ge, frågan är hur mycket Buffalo har råd att betala.

Ryan Strome, New York Rangers

Den äldsta brodern Strome draftades tidigt men hade svårt att leverera i både New York Islanders och Edmonton Oilers. Den här säsongen har produktionen dock exploderat för 26-åringen. Hans 29 poäng på 34 matcher är näst bäst i Rangers, endast Artemij Panarin har gjort fler poäng. Frågan är bara om Strome är en "one season wonder" eller om han kan fortsätta leverera framöver.

Tyler Bertuzzi, Detroit Red Wings

Efter att ha harvat omkring nere i AHL under flera säsonger har Bertuzzi nu klivit upp och blivit en drivande del av Detroits offensiv. Kanadensaren leder Red Wings interna poängliga och kan bli en av de främsta spelarna i klubben om han fortsätter att leverera på liknande sätt. Vore, likt Mantha, väldigt spännande att se 25-åringen i en bättre omgivning.

Mikhail Sergatjev, Tampa Bay Lightning

Den storväxte ryssen har gått väldigt bra sedan han kom in i NHL. Poängproduktionen har minskat per säsong men spelet generellt talar om en mycket större mognad än hans ålder, 21, visar. Backen kan vara dominant i vissa matcher och styra med sitt tvåvägsspel. Därför går det att tänka sig att han har tjänat ihop till ett stort kontrakt men frågan är egentligen hur mycket Tampa kommer ha råd att betala då klubben redan nu har det tajt mot löneutrymmet.

Pierre-Luc Dubois, Columbus Blue Jackets

Den 21-årige kanadensaren har gått från klarhet till klarhet varje säsong i NHL och har även imponerat när han har rest till VM för att representera Kanada. I sin rookiesäsong gjorde han 48 poäng. förra året 61 och den här säsongen har han gjort 25 pinnar på 36 matcher vilket visserligen ger ett sämre poängsnitt än i fjol men då är även Columbus kraftigt försvagat. Dubois borde kunna få bra betalt av Columbus då laget har bra löneutrymme.

Kevin Labanc, San Jose Sharks

Efter att ha haft en mer undangömd roll i Sharks under ett par säsonger har Labanc klivit ut ur skuggan de två senaste åren och blivit ett starkt offensivt vapen för San Jose. Forwarden, som valdes i sjätte rundan 2014, stod för 56 poäng i fjol och har nu en fast roll som en topp sex-forward i Sharks.

Max Domi, Montreal Canadiens

24-årige Domi stod för en succésäsong i fjol med 72 poäng på 82 matcher vilket var klart bäst i Montreal. Den här säsongen har han inte lyckats producera i samma takt men han är fortfarande en väldigt viktig del av Canadiens offensiv och borde kunna få ett stort kontrakt av klubben.

Jake DeBrusk, Boston Bruins

23-åringens målsuccé i fjol gör att han förmodligen kommer att kunna föra starka argument i kontraktsförhandlingarna med Boston. En skicklig tvåvägsspelare men som har varit lite skadedrabbad. Om han kan fortsätta att hitta nät så kan han bli en värdefull del av Boston, om de har råd med att förlänga med talangen.