Lundqvist vinnare i comebacken – Zibanejad i storform

Det var ett skadeskjutet Anaheim som åkte till New York för att möta Rangers under söndagskvällen. Lagets alla tre stora offensiva vapen fanns på frånvarolistan, Ryan Getzlaf (sjuk), Jakob Silfverberg (sjuk) och Rickard Rakell (skadad).

Ankorna blev därför en mumsbit för Rangers som kunde vinna enkelt med 5-1.

Henrik Lundqvist gjorde sin första match mellan stolparna sedan den 14 december och visade återigen varför han är Kungen av New York. "Henke" räddade 19 av 20 skott men det var i offensiven som Rangers verkligen visade sin klass den här aftonen.

POÄNG I FEM RAKA MATCHER FÖR ZIBANEJAD

Redan efter den första perioden ledde hemmalaget med 3-1. I den andra kom det fjärde målet när Mika Zibanejad passade fram till Chris Kreider som sköt då sköt sitt andra mål i matchen.

I den tredje klev Zibanejad själv in i målprotokollet när han skickade en puck mot mål som styrdes in via en Anaheim-spelare. Svensken utsågs senare till matchens andra stjärna för sina två poäng i matchen.

Zibanejad förlängde därmed sin poängsvit till fem matcher och under den perioden har 26-åringen stått för nio poäng. Totalt har stjärncentern nu gjort 26 poäng på 22 matcher.

New York Rangers – Anaheim Ducks 5–1 (3-1,1-0,1-0)

New York: Chris Kreider 2 (10), Filip Chytil (9), Brett Howden (4), Mika Zibanejad (12)

Anaheim: Sam Steel (3).