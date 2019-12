Nu är stjärnan bäst genom tiderna: "Kommer inte dröja länge innan det slås"

Ilja Kovaltjuk hade rekordet för flest poäng i Winnipeg Jets historia – utan att ha spelat en enda match där. Nu har Blake Wheeler äntligen passerat och är bäst någonsin i Jets med sina 616 poäng i klubben.

– Det är inte något som jag har haft som mål eller egentligen tänkt på alls, säger han till nhl.com.



Blake Wheeler har nu slagit rekordet för flest poäng i Winnipeg Jets. Hans 616 poäng på 675 matcher gör att han nu leder klubbens totala poängliga.

Med sina två poäng i nattens match passerade han Ilja Kovaltjuk som höll rekordet före Wheeler, detta trots att ryssen aldrig spelat i Winnipeg. Rekordet delas nämligen mellan klubbarna Atlanta Thrashers och Winnipeg Jets Atlanta-laget flyttade till Kanada 2011 och de ses därför fortfarande som samma organisation.

Wheeler är dock själv ödmjuk om att nu vara bäst i klubbens historia.

– Det är inte något som jag har haft som mål eller egentligen tänkt på alls. Jag känner att det här är resultatet av att jag har spelat i bra lag och fått spela runt väldigt bra spelare. Jag har fått chansen att spela mycket och känner mig lyckligt lottad över alla möjligheter jag har fått här, säger Jets-kaptenen till nhl.com.

Blake Wheeler recorded his 616th career point with Winnipeg to eclipse Ilya Kovalchuk (615) for the most by in @NHLJets / Thrashers franchise history. #NHLStats pic.twitter.com/0y3LWcFp3O