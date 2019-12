Svenske stjärnan skadad – oklar prognos

Anaheim Ducks forwardsbesättning är kraftigt försvagad inför söndagskvällens match mot New York Rangers. Laget kommer att sakna flera tongivande spelare och har därför kallat upp Daniel Sprong från AHL.

Kaptenen Ryan Getzlaf kommer att missa sin andra raka match med sjukdom och Jakob Silfverberg, som blev hjälte i Ducks senaste match, tvingas också avstå på grund av sjukdom.

Mer oroväckande är dock skadan på Rickard Rakell. Svensken utgick från straffsegern mot New York Islanders och spelade knappt i den tredje perioden och inget alls i förlängningen. Nu kommer han även att missa kvällens match med en överkroppsskada.

Prognosen är oklar så det är därför ännu inte känt hur allvarlig skadan är och hur länge Rakell kommer att tvingas till vila.

Hittills den här säsongen har 26-åringen från Sollentuna stått för 25 poäng och ligger därmed delad etta i Ducks interna poängliga, tillsammans med just Silfverberg och Getzlaf som också saknas mot Rangers.

